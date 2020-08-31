Новости

Пожарные спасли мужчину и четверых детей с горящего катера на Волге 03:03
Дональд Трамп оценил свой автограф в 10 тысяч долларов 02:41
Предварительные итоги кассовых киносборов за выходные подвели в России 02:40
Один человек погиб в результате стрельбы в Чикаго 02:10
Онколог назвал раннюю диагностику главным врагом рака 02:10
Россия выполнит наблюдательный полет над территорией Венгрии 01:23
Генштаб Белоруссии: Соседние страны НАТО наращивают военный потенциал 00:31
Оппозиция в Черногории заявила о "падении режима" 00:17
В Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом 30.08.2020
Новым премьером Ливана может стать кадровый дипломат 30.08.2020
Александр Соболев вызван в сборную России 30.08.2020
Активисты в Монреале снесли памятник первому премьер-министру Канады 30.08.2020
Собянин: Основные стройки Москвы продолжают работу 30.08.2020
Президент Ливана призвал реформировать систему госуправления 30.08.2020
"Манчестер Сити" предложил Месси 500 миллионов евро за пять лет 30.08.2020
Экс-глава МИД Японии выдвинул свою кандидатуру на пост премьера 30.08.2020
Лукашенко снова был замечен с автоматом в руках 30.08.2020
МВД Беларуси: Автомобиль милиции поврежден в Минске, нападавшие задержаны 30.08.2020
В подмосковной Кубинке горят 12 гаражей 30.08.2020
Хэмилтон выиграл Гран-при Бельгии, Квят финишировал 11-м 30.08.2020
В неисследованной пещере в Абхазии погиб российский спелеолог 30.08.2020
На выделенные полосы в Москве запретят выезжать по выходным 30.08.2020
Корреспондент ТАСС освобожден в Минске 30.08.2020
В Минске задержаны 125 протестующих, а также журналист из РФ 30.08.2020
Головин получил травму и рискует пропустить матчи сборной России 30.08.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Это стоит увидеть: главные новинки форума "Армия-2020"
Это стоит увидеть: главные новинки форума "Армия-2020"
Ректоры ведущих вузов рассказали, как начнут новый учебный год
Ректоры ведущих вузов рассказали, как начнут новый учебный год
Переносим "Спасскую башню" с Красной площади на страницы и сайт "РГ"
Переносим "Спасскую башню" с Красной площади на страницы и сайт "РГ"
31.08.2020 02:40
Рубрика: Культура

Предварительные итоги кассовых киносборов за выходные подвели в России

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Фантастический боевик "Вратарь Галактики" возглавил прокат в России и СНГ по итогам минувших четырех дней. Фильм российского режиссера Джаника Файзиева собрал свыше 37 миллионов рублей (37,4 млн).

Фото: WDSSPR
Рейтинг: 10 самых кассовых летних фильмов в истории

На втором месте рейтинга - американский боевик Рика Романа Во "Гренландия" (30,49 миллиона рублей). Третью строчку занимает также будоражащая нервы история от режиссера Ен Сан Хо "Поезд в Пусан-2: Полуостров". За выходные эта картина в отечественном прокате собрала семь с половиной миллионов рублей.

Замыкают список самых прибыльных фильмов по кассовым сборам в России и СНГ - картина Тейта Тейлора "Агент Ева" с Джессикой Честейн в главной роли, которой удалось заработать 5,23 миллиона рублей. И лента, которая рассказывает о человеке, чьими изобретениями мы пользуемся ежедневно, порой даже не подозреваем об этом. Режиссер Майкл Алмерейда перенес на большой экран историю невероятной жизни Николы Теслы, полную побед и разочарований. Сборы этого фильма за выходные составили четыре миллиона рублей. Данные за период с 27 по 30 августа публикует портал kinobusiness.com.

Культура Кино и ТВ

Главное сегодня

Путин поздравил Лукашенко с днем рождения
В Роскосмосе сообщили о 80 сближениях астероидов с Землей в августе
Названа причина крушения истребителя Су-27 в Крыму
Стали известны причина смерти и место похорон актера Владимир Андреева
В Дагестане 17 человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом
Как создавал шедевры потерявший слух композитор Бетховен
Запрет на массовые детские мероприятия не коснется театров и цирков