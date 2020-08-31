Предварительные итоги кассовых киносборов за выходные подвели в России

Фантастический боевик "Вратарь Галактики" возглавил прокат в России и СНГ по итогам минувших четырех дней. Фильм российского режиссера Джаника Файзиева собрал свыше 37 миллионов рублей (37,4 млн).

На втором месте рейтинга - американский боевик Рика Романа Во "Гренландия" (30,49 миллиона рублей). Третью строчку занимает также будоражащая нервы история от режиссера Ен Сан Хо "Поезд в Пусан-2: Полуостров". За выходные эта картина в отечественном прокате собрала семь с половиной миллионов рублей.

Замыкают список самых прибыльных фильмов по кассовым сборам в России и СНГ - картина Тейта Тейлора "Агент Ева" с Джессикой Честейн в главной роли, которой удалось заработать 5,23 миллиона рублей. И лента, которая рассказывает о человеке, чьими изобретениями мы пользуемся ежедневно, порой даже не подозреваем об этом. Режиссер Майкл Алмерейда перенес на большой экран историю невероятной жизни Николы Теслы, полную побед и разочарований. Сборы этого фильма за выходные составили четыре миллиона рублей. Данные за период с 27 по 30 августа публикует портал kinobusiness.com.