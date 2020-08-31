Мишустин дал поручения по развитию Дальнего Востока

По итогам своей поездки по Дальнему Востоку премьер-министр Михаил Мишустин сформировал ведомствам перечень поручений, закрепив своих заместителей контролировать их исполнение.

"Принято решение поддержать ряд важных проектов в здравоохранении: по финансированию первого этапа строительства Камчатской краевой больницы, завершению реконструкции Магаданского областного онкологического диспансера и оснащению Чукотской окружной больницы", - рассказал он детали на совещании с зампредами правительства. Координацией этой работы займутся вице-премьеры Татьяна Голикова и Марат Хуснуллин.

Поддержку получит внедрение в регионе передовых информационных технологий, для чего на территории Чукотского автономного округа будет создана телекоммуникационная инфраструктура с выходом в единую сеть электросвязи страны. "Благодаря этому упростится получение онлайн-консультаций профильных специалистов из других медицинских центров нашей страны для жителей округа и местных врачей", - подчеркнул премьер, попросив своего зама Дмитрия Чернышенко взять процесс под личный контроль.

На ближайшие восемь лет правительство сохранит в дальневосточных регионах стимулирующие тарифы на электроэнергию. "Это касается тех, кто подсоединен к сетям с низким уровнем напряжения: небольших магазинов и офисов, частных потребителей, - малого и среднего бизнеса на сетях со средним напряжением, а также резидентов территорий опережающего развития, свободного порта Владивосток, изолированных энергосистем округа", - перечислил Мишустин. Поддержку получат инвесторы, которые будут строить или модернизировать электростанции в неценовых зонах оптового рынка электроэнергии.

- Также до 14 октября прошу предоставить в правительство согласованный план-график газификации дальневосточных регионов, - поручил председатель правительства.

В ходе поездки Михаил Мишустин обратил внимание на сложности с обеспечением территорий доступным продовольствием. "Важно снизить зависимость региона от импорта овощей", - отметил он. Для этого предлагается запустить механизм господдержки проектов по строительству тепличных комплексов. "Надо, чтобы все дальневосточные регионы могли сами обеспечивать своих жителей овощами не хуже, чем в других субъектах Российской Федерации, - заявил премьер. - Наша цель - вывести к 2024 году регион на среднероссийский уровень самообеспеченности овощной продукцией". Курировать мероприятия будет зампред правительства Виктория Абрамченко.

"Развитие Дальнего Востока - одна из приоритетных задач правительства. Прошу постоянно держать руку на пульсе, чтобы жители Дальнего Востока, а также бизнес чувствовали нашу поддержку", - указал Мишустин. Заседания правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития региона он намерен проводить не реже одного раза в квартал. Вице-премьеру, главе аппарата правительства Дмитрию Григоренко и министру экономического развития Максиму Решетникову поручено в ближайшее время посетить Дальний Восток, чтобы проконтролировать, как идет исполнение принятых решений.