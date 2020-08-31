В России зарегистрировали препарат "Фризиум" для детей с эпилепсией

Новости

Актер Ефремов ранее привлекался к ответственности за хулиганство 19:36
Путин выразил соболезнования в связи со смертью бывшего президента Индии 19:12
Су-27 перехватил самолеты ФРГ, США, Дании и Швеции над Балтикой 19:08
Минобороны РФ поможет снести аварийные здания в Тулуне 18:51
В Башкирии скончался начальник республиканского УФСИН 18:35
"Газпром" перечислил польской компании 100 млрд рублей по решению суда 18:27
В Италии участились атаки на полицейских, контролирующих масочный режим 18:10
Минпромторг назвал второго в России производителя вакцины от COVID-19 17:48
В Петербурге из-за пожара в школе эвакуировали 24 ребенка 17:39
Запущена всероссийская акция "Спасибо, учитель!" 17:38
В Москве нашли двух уток-мандаринок 17:30
Петербуржец до смерти забил жену и тещу 17:11
Захарова: Главы МИД РФ и Беларуси проведут 2 сентября переговоры в Москве 17:02
Месси больше не считает себя игроком "Барселоны" 16:57
Лукашенко пообещал вынести на общественное обсуждение проект новой конституции 16:53
На противоаварийные работы в здании РНБ выделят 8 миллионов рублей 16:43
Страны Балтии объявили Лукашенко "персоной нон грата" 16:43
Собянин открыл каток в Олимпийской деревне-80 16:25
Ученые рассказали, как заряжать несколько телефонов одновременно 16:11
Лидер Little Big Прусикин разводится 16:09
МВД Беларуси: За участие в несанкционированных акциях задержано 173 человека 16:05
Сталлоне назвал дату выхода режиссерской версии "Рокки 4" 16:01
Путин позвонил бывшему президенту Армении Кочаряну 15:59
В Кремле заявили о проверках по делу избиения блогера Жукова 15:51
"Довод" Кристофера Нолана мощно стартовал в прокате 15:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Синоптики рассказали, каким будет сентябрь в России
Синоптики рассказали, каким будет сентябрь в России
Что посмотреть по ТВ с 31 августа по 6 сентября
Что посмотреть по ТВ с 31 августа по 6 сентября
Россияне начали фиксировать у нотариусов переписку в телефоне
Россияне начали фиксировать у нотариусов переписку в телефоне
31.08.2020 19:44
Рубрика: Экономика

В России зарегистрировали препарат "Фризиум" для детей с эпилепсией

Текст: Ирина Алпатова
Французскому производителю противосудорожного препарата "Фризиум" (клобазам) удалось получить регистрацию на территории России. Удостоверение, выданное Минздравом РФ, датировано 24 августа 2020 года. Процесс регистрации занял почти год.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В 2019 году противосудорожный препарат "Фризиум" стал причиной резонансного дела. Матери детей, больных тяжелой формой эпилепсии были вынуждены покупать его в интернет-магазинах за границей, за что получили обвинение в незаконном ввозе его на территорию страны и чуть не стали фигурантками уголовного дела.

Фонд Росконгресс поможет распространению препарата "Авифавир" от COVID-19 за рубежом

Всего таких детей в России оказалось не менее 2-3 тысяч, по оценке Минздрава. Для их поддержки государство организовало бесплатную доставку фризиума. Так, в октябре 2019 года в страну было ввезено более 7,5 тыс. упаковок препарата. Всего правительство выделило на ввоз 11,27 тыс. отсутствующих в России лекарств для детей 26,1 млн рублей. В январе 2020 года на эти цели добавили еще около 22 млн рублей.

В марте 2020 года вступил в силу закон, разрешающий в отдельных случаях ввоз в страну незарегистрированных лекарственных препаратов.

Экономика Отрасли Фарминдустрия Правительство Минздрав

Главное сегодня

Мурашко уточнил сроки начала массовой вакцинации от COVID-19
Орешкин: Россия уже в этом году может войти в топ-5 экономик мира
Путин и Абэ подчеркнули важность дальнейшего взаимодействия РФ и Японии
За сутки в России подтверждено 4993 случая COVID-19 в 83 регионах
Законы сентября затронут школьников, студентов, должников и льготников
Законы сентября затронут школьников, студентов, должников и льготников
Названы самые дешевые направления для полетов по России в сентябре