В России зарегистрировали препарат "Фризиум" для детей с эпилепсией

В 2019 году противосудорожный препарат "Фризиум" стал причиной резонансного дела. Матери детей, больных тяжелой формой эпилепсии были вынуждены покупать его в интернет-магазинах за границей, за что получили обвинение в незаконном ввозе его на территорию страны и чуть не стали фигурантками уголовного дела.

Всего таких детей в России оказалось не менее 2-3 тысяч, по оценке Минздрава. Для их поддержки государство организовало бесплатную доставку фризиума. Так, в октябре 2019 года в страну было ввезено более 7,5 тыс. упаковок препарата. Всего правительство выделило на ввоз 11,27 тыс. отсутствующих в России лекарств для детей 26,1 млн рублей. В январе 2020 года на эти цели добавили еще около 22 млн рублей.

В марте 2020 года вступил в силу закон, разрешающий в отдельных случаях ввоз в страну незарегистрированных лекарственных препаратов.