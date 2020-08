Вышел трейлер сериала Луки Гуаданьино "Мы те, кто мы есть"

Канал HBO показал трейлер многосерийной драмы Луки Гуаданьино "Мы те, кто мы есть" (We Are Who We Are). Гуаданьино выступил режиссером, сосценаристом и сопродюсером проекта.

В центре истории - четырнадцатилетний Фрейзер Уилсон из Нью-Йорка, оказавшийся - из-за родителей, на американской военной базе в Италии. Там он знакомится с другими подростками, включая Кейтлин Харпер - у ребят завязываются отношения.

"Вместе с друзьями они наслаждаются солнцем, морем и пляжем, но внутри Фрейзер скучает по своему другу Марку, который остался в Штатах", - грустит синопсис. Не забыв упомянуть и местного военнослужащего Джейсона, "к которому Фрейзер начинает испытывать романтические чувства".

Знакомо? На всякий случай напомним: Лука Гуаданьино - автор зацелованной и взявшей "Оскар" драмы "Назови меня своим именем" (2017). Которой еще два года назад пообещали сиквел, кстати.

В We Are Who We Are снялись Джек Дилан Грейзер ("Красивый мальчик"), Джордан Кристин Симон, Бенжамин Л. Тейлор II, Хлоя Севиньи, Алиси Брага, Беатрис Баричелла и Виттория Боттин.

Российская премьера - 15 сентября.

Трейлер (18+) доступен здесь.

Предыдущий ролик смотрите здесь.