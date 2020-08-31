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Вышел трейлер сериала Луки Гуаданьино "Мы те, кто мы есть"

Новости
    31.08.2020, 13:29
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Канал HBO показал трейлер многосерийной драмы Луки Гуаданьино "Мы те, кто мы есть" (We Are Who We Are). Гуаданьино выступил режиссером, сосценаристом и сопродюсером проекта.

Фото: youtube.com
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В центре истории - четырнадцатилетний Фрейзер Уилсон из Нью-Йорка, оказавшийся - из-за родителей, на американской военной базе в Италии. Там он знакомится с другими подростками, включая Кейтлин Харпер - у ребят завязываются отношения.

"Вместе с друзьями они наслаждаются солнцем, морем и пляжем, но внутри Фрейзер скучает по своему другу Марку, который остался в Штатах", - грустит синопсис. Не забыв упомянуть и местного военнослужащего Джейсона, "к которому Фрейзер начинает испытывать романтические чувства".

Знакомо? На всякий случай напомним: Лука Гуаданьино - автор зацелованной и взявшей "Оскар" драмы "Назови меня своим именем" (2017). Которой еще два года назад пообещали сиквел, кстати.

Фото: youtube.com/ HBO
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В We Are Who We Are снялись Джек Дилан Грейзер ("Красивый мальчик"), Джордан Кристин Симон, Бенжамин Л. Тейлор II, Хлоя Севиньи, Алиси Брага, Беатрис Баричелла и Виттория Боттин.

Российская премьера - 15 сентября.

Трейлер (18+) доступен здесь.

Предыдущий ролик смотрите здесь.

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