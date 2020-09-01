Chery может привезти в Россию премиум-кроссовер, но позволит ли Lexus

Компания Chery запатентовала внешность кроссовера LX, который выпускается под суббрендом Exeed. В Россию китайские премиум-SUV тоже приедут: в настоящий момент заявлены две модели, не исключено, что LX станет третьей.

На патентах, опубликованных в открытой базе Федерального института промышленной собственности, изображён кроссовер Exeed LX. Его длина составляет 4533 мм, ширина - 1848 мм, высота - 1699 мм, размер колёсной базы - 2670 мм, то есть формально это конкурент Kia Sportage, Hyundai Tucson и Toyota RAV4.

Но у Chery на этих представителей сегмента есть другая модель - Tiggo 7 Pro. Exeed LX (в России суббренд называется Chery Exeed), в случае появления в нашей стране, будет метить в Lexus NX, Lexus UX, Volvo XC40 и других представителей дорого сегмента "компактов". Правда, в таком случае Chery придётся улаживать вопрос о названии модели: против LX может выступить Lexus, у которого есть одноимённый внедорожник.

Фото: Роспатент.

В Китае Exeed LX продаётся с бензиновыми двигателями 1.5 TCI мощностью 156 л.с. и 197-сильным 1.6 TGDI. Первый агрегатируется вариатором, для второго предусмотрен 7-ступенчатый "робот" с двумя сцеплениями. Цена на кроссовер начинается от 109 900 юаней (от 1 183 500 рублей).

Первой моделью CheryExeed, которая доберётся до нашего рынка, станет кроссовер TXL, за ним последует большой VX, который недавно стартовал в производстве.