Новости

Братья Руссо хотят снять Криса Эванса в продолжении "Тайлера Рейка" 17:29
Актера Владимира Андреева похоронили на Троекуровском кладбище 16:46
В Союзе кинематографистов рассказали об уникальном типаже Бориса Клюева 16:41
Netflix купил российский сериал "Эпидемия" и дал ему новое название 16:27
В Гильдии актеров кино вспомнили самые яркие роли Бориса Клюева 16:09

Перед смертью Борис Клюев готовился сыграть президента США

Новости
    02.09.2020, 16:56
Текст:   Олег Усков

Диагноз скончавшемуся 1 сентября от рака легких Борису Клюеву был поставлен ранее, но артист не прекращал работать.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
В Союзе кинематографистов рассказали об уникальном типаже Бориса Клюева

В частности, как стало известно, он готовился к назначенной на 3 сентября премьере постановки "Большая тройка (Ялта-45)". Которая все-таки состоится, но, увы, уже без Клюева.

Как рассказал МК режиссер спектакля Андрей Житинкин, Борис Владимирович, хоть и чувствовал себя неважно, репетировал очень активно.

Уточнено: "Большая тройка" - пьеса шведского драматурга Лукаса Свенссона, ее события разворачиваются в феврале 1945 года в Ялте, где Сталин, Черчилль и Рузвельт решали после Второй мировой судьбу мира.

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
В Гильдии актеров кино вспомнили самые яркие роли Бориса Клюева

Клюев должен был сыграть президента США Рузвельта.

Когда после одной из репетиций актер попал в больницу, режиссер планировал ввести на премьерный спектакль другого артиста, а после выписки вернуть Клюева. Причем - на инвалидной коляске, ведь Рузвельт в Ялте как раз и был в такой. Но, к сожалению, этот смелый план так и не удалось реализовать.

Похоронят Бориса Клюева 4 сентября на Троекуровском кладбище Москвы. Прощание с артистом пройдет в тот же день в родном для него Малом театре.

Новости

Обнародованы результаты вскрытия тела певицы Валентины Легкоступовой 15:05
Стали известны место и день похорон актера Бориса Клюева 14:38
В России появится русскоязычная версия Netflix 14:30
Вышел трейлер мультсериала по "Миру Юрского периода" 14:17
⧣ Россия
Фото: РИА Новости
Стала известна причина смерти актрисы Ирины Печерниковой 13:48
"Села за стол - и всё": как умерла Ирина Печерникова 13:24
⧣ утраты
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Юрий Лоза отозвался на смерть Бориса Клюева и Ирины Печерниковой 13:02
Валерий Гаркалин рассказал о работе с Борисом Клюевым 11:58
⧣ СССР