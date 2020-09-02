Перед смертью Борис Клюев готовился сыграть президента США

Диагноз скончавшемуся 1 сентября от рака легких Борису Клюеву был поставлен ранее, но артист не прекращал работать.

В частности, как стало известно, он готовился к назначенной на 3 сентября премьере постановки "Большая тройка (Ялта-45)". Которая все-таки состоится, но, увы, уже без Клюева.

Как рассказал МК режиссер спектакля Андрей Житинкин, Борис Владимирович, хоть и чувствовал себя неважно, репетировал очень активно.

Уточнено: "Большая тройка" - пьеса шведского драматурга Лукаса Свенссона, ее события разворачиваются в феврале 1945 года в Ялте, где Сталин, Черчилль и Рузвельт решали после Второй мировой судьбу мира.

Клюев должен был сыграть президента США Рузвельта.

Когда после одной из репетиций актер попал в больницу, режиссер планировал ввести на премьерный спектакль другого артиста, а после выписки вернуть Клюева. Причем - на инвалидной коляске, ведь Рузвельт в Ялте как раз и был в такой. Но, к сожалению, этот смелый план так и не удалось реализовать.

Похоронят Бориса Клюева 4 сентября на Троекуровском кладбище Москвы. Прощание с артистом пройдет в тот же день в родном для него Малом театре.