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В Гильдии актеров кино вспомнили самые яркие роли Бориса Клюева

Новости
    02.09.2020, 16:09
Текст:   Олег Усков

Директор Гильдии актеров кино России Валерия Гущина прокомментировала сообщение о смерти Народного артиста РФ Бориса Клюева.

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
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Напомним: Борис Владимирович скончался 1 сентября на 77-м году жизни. Причина смерти - рак легких.

Как рассказала с беседе с RT Гущина, Клюев в первую очередь ассоциируется у нее с Трианоном, он же Сергей Дубов - агент ЦРУ в культовом советском шпионском сериале "ТАСС уполномочен заявить…"

"Потрясающий артист, очень много создал и на сцене Малого театра, и в кино", - говорит Гущина. Акцентируя, что самое главное - Клюев "был каким-то особо узнаваемым человеком для миллионов жителей нашей страны". И, в частности, когда мы смотрели очень простой, семейный и теплый сериал "Воронины", "Бориса узнавал каждый для себя, узнавал как человека, который живет с ним рядом".

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости
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"Не верится, что этого огромного красивого мужчины, талантливого артиста, человека, который много сделал для своих друзей, для актеров, помогая нуждающимся, больше нет", - грустит директор Гильдии.

Выражая уверенность, что Борис Владимирович надолго останется и в памяти всех, кто любит театр и кино, и в памяти коллег - "потому что забыть то доброе, что он делал на протяжении многих лет, они просто не смогут".

Прощание с артистом пройдет в его родном Малом театре 4 сентября. Похороны состоятся в этот же день на Троекуровском кладбище.

Ранее о работе с Клюевым рассказал Валерий Гаркалин.

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