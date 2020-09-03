СК предъявил окончательное обвинение Анатолию Быкову по делу об убийстве

Красноярскому бизнесмену и бывшему депутату краевого Законодательного собрания Анатолию Быкову предъявлено окончательное обвинение в организации заказного убийства Александра Наумова и Кирилла Войтенко, совершенного в 1994 году. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

В отношении Быкова также ведется расследование по уголовным делам о руководстве преступным сообществом и организации еще одного заказного убийства.

Напомним, предпринимателя задержали 7 мая этого года. Сейчас обвиняемый содержится в СИЗО. По версии следователей, в первой половине 1994 года у 23-летнего Александра Наумова - члена возглавляемой Быковым преступной группировки произошел конфликт с "боссом" в связи с несправедливым, по мнению первого, распределением доходов. В результате возникла "взаимная личная неприязнь". Спустя непродолжительное время перед автомобилем, в котором ехал Анатолий Быков, произошел взрыв. Быков решил, что это сделал конфликтовавший с ним Наумов и его близкий приятель Кирилл Войтенко, и решил их убить. Организацию преступления он поручил своему хорошему знакомому - Владимиру Татаренкову, который привлек к этому членов возглавляемой им банды.

Именно Татеренков стал ключевым свидетелем по этому делу. В конце августа нынешнего года, полностью отбыв наказание, он вышел на свободу. После освобождения Татаренкова повторно допросили, и он вновь подтвердил, что именно по просьбе Анатолия Быкова организовал убийство Войтенко и Наумова.