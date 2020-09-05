"Мулан" станет доступен подписчикам Disney+ в декабре

Киностудия Disney объявила, что долгожданный фильм "Мулан" станет доступен её подписчикам без дополнительной платы только в декабре этого года.

Начиная с сегодняшнего дня подписчики Disney+ в США и других странах мира могут приобрести фильм с неограниченным числом просмотров за $29,99, при этом данная сумма в несколько раз превышает плату за пользование сервисом, которая при этом является обязательной для получения доступа к фильму и составляет около $ 6,99.

Учитывая, что фильм не будет доступен к показу в кинотеатрах тех стран, где функционирует стриминговый сервис Disney+, жителям многих стран Европы и США возможность увидеть фильм без дополнительных мучительных ожиданий влетит в копеечку.

Disney, на чей сервис подписаны 60 миллионов подписчиков по всему миру, надеется, что премиальный выпуск "Мулан" поможет компенсировать ту часть прибыли, которую фильм не сможет заработать в кинотеатрах из-за ограничений, связанных с пандемией.

Экшн-фильм режиссера Ники Каро изначально должен был выйти в кинотеатрах в марте, но эти планы были отменены из-за коронавируса.

Продюсер "Мулан" Джейсон Рид считает, что в будущем выход фильмов в кинотеатрах будет неизбежно проходить наряду с их релизом на онлайн-платформах, как, например, это случилось с последней частью кинотрилогии "Билл и Тед".

Старт проката в России запланирован на 10 сентября.