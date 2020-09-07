Полиция Портленда задержала более 50 участников беспорядков

Полиция Портленда (штат Орегон) задержала более 50 человек за насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов. В данном американском городе уже около 100 дней не стихают протесты. В этот раз участники акций протестов начали кидать в стражей порядка "коктейли Молотова", камни, петарды, сообщает ТАСС.

"Это бунт. Люди не были настроены на мирный протест", - прокомментировали происходящее местные власти, добавив, что некоторые из задержанных имели при себе специальную защитную экипировку и щиты. У двоих конфискованы ножи. Во время беспорядков пострадал один человек. Полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ, информирует издание Oregonian.

Массовые протесты против расовой дискриминации начались в США в конце мая после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час. Наиболее масштабные акции прошли в Портленде, напоминает РИА Новости.