Новости

В Японии от тайфуна пострадали 36 человек 04:11
В Москве скончались 14 пациентов с коронавирусом 03:50
В Австралии вакцина от COVID-19 появится в 2021 году и будет бесплатной 03:45
Эксперты сообщили о замедлении восстановления мировой экономики 03:35
Почти 600 авиарейсов отменили в Японии из-за тайфуна "Хайшен" 03:30
В Калифорнии лесной пожар охватил более двух тысяч гектаров 03:00
Полиция Портленда задержала более 50 участников беспорядков 02:58
Новак Джокович извинился за инцидент на US Open 02:42
Король Саудовской Аравии обсудил с Трампом работу G20 и коронавирус 02:36
Скончался оскароносный чешский режиссер Иржи Менцель 02:20
Совместные с США международные военные учения Noble Partner пройдут в Грузии 01:53
Организаторы US Open выступили с заявлением по ситуации с Джоковичем 01:25
Россия выполнит наблюдательный полет над территорией Чехии 01:22
В Гидрометцентре озвучили сроки прихода осени в центр Европейской России 00:31
Почти 9 миллионов человек эвакуируют в Японии из-за тайфуна 00:20
Объявлены стартовые сборы "Довода" в Северной Америке и Китае 00:16
Помощник Харламова прокомментировал сведения о его заражении COVID-19 06.09.2020
Новак Джокович завершил выступление на US Open из-за дисквалификации 06.09.2020
В Британии за сутки зафиксировано 2988 новых случаев коронавируса 06.09.2020
Австриец провел 2 часа 30 минут в ящике с 200 килограммами льда 06.09.2020
Более 11 тысяч российских военных вылечились от COVID-19 06.09.2020
День письменности в Белыничи подтвердил гармонию культурных традиций Беларуси 06.09.2020
Netflix опубликовал кадры из нового фильма Дэвида Финчера 06.09.2020
Акция протеста в Минске завершилась 06.09.2020
Гасли впервые в карьере выиграл Гран-при "Формулы-1" 06.09.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
Что это было? Сергей Собянин - о некоторых итогах пандемии
Что это было? Сергей Собянин - о некоторых итогах пандемии
"Российская газета" приглашает на ММКЯ
"Российская газета" приглашает на ММКЯ
07.09.2020 02:58
Рубрика: В мире

Полиция Портленда задержала более 50 участников беспорядков

Фото: REUTERS/CARLOS BARRIA Фото: REUTERS/CARLOS BARRIA
Фото: REUTERS/CARLOS BARRIA

Полиция Портленда (штат Орегон) задержала более 50 человек за насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов. В данном американском городе уже около 100 дней не стихают протесты. В этот раз участники акций протестов начали кидать в стражей порядка "коктейли Молотова", камни, петарды, сообщает ТАСС.

В Портленде застрелили демонстранта, подозреваемого в убийстве правого активиста

"Это бунт. Люди не были настроены на мирный протест", - прокомментировали происходящее местные власти, добавив, что некоторые из задержанных имели при себе специальную защитную экипировку и щиты. У двоих конфискованы ножи. Во время беспорядков пострадал один человек. Полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ, информирует издание Oregonian.

Массовые протесты против расовой дискриминации начались в США в конце мая после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час. Наиболее масштабные акции прошли в Портленде, напоминает РИА Новости.

В мире США Беспорядки и протесты из-за убийства афроамериканца в США

Главное сегодня

Новак Джокович завершил выступление на US Open из-за дисквалификации
В Гидрометцентре озвучили сроки прихода осени в центр Европейской России
От учителей не будут требовать обязательной вакцинации от коронавируса
СМИ: Меркель не намерена отказываться от "Северного потока-2"
Собянин опроверг слухи о "ковидном" карантине
У кого больше шансов на победу на президентских выборах в США
Масштабные акции протеста охватили столицы и крупные города по всему миру