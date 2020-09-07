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07.09.2020 15:06
Рубрика: Происшествия

Тверская прокуратура выяснит обстоятельства пропажи местных школьников под Сочи

Текст: Элина Труханова (Тверь)

Прокуратура Тверской области организовала проверку по факту пропажи 6 сентября в горах Сочи воспитанников тверской спортивной школы.

Незарегистрированная группа в составе 11 человек, в том числе 8 юных спортсменов-лыжников в возрасте от 9 до 16 лет, по данным ГУМЧС по Краснодарскому краю, вышла из Сочи в горнолесной массив к озеру, расположенному в районе Роза Пик (высота 2320 метров), но вечером 6 сентября она на связь не вышла. Были организованы поисково-спасательные работы.

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7 сентября местонахождение потерявшихся туристов удалось установить, все оказались живы и здоровы. Группу доставил в Сочи вертолет Ми-8 МЧС России.

- В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям лиц, организовавших несанкционированный туристический поход, - рассказали в Тверской областной прокуратуре.

Кроме того, надзорное ведомство намерено оценить действия родителей на предмет соблюдения законодательства о защите прав несовершеннолетних, а также выяснить, на каком основании школьники отсутствовали за партами в разгар учебного процесса.

Свою проверку, кроме того, организовала прокуратура Краснодарского края, которая оценит организацию отдыха и оздоровления детей.

 

 

 

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