Вышел финальный трейлер приквела "Пролетая над гнездом кукушки"

Netflix выпустил финальный трейлер сериала "Сестра Рэтчед" (Ratched) от продюсеров Райана Мерфи ("Хор", "Американская история ужасов", "Американская история преступлений", "Политик", "Голливуд") и Иэна Бреннана ("Хор").

Главную роль медсестры-злодейки Милдред Рэтчед из романа Кена Кизи "Пролетая над гнездом кукушки" исполняет Сара Полсон ("Американская история ужасов", "Щегол"). Полсон играет молодую версию главной героини книги. Это - предыстория формирования её жестокого характера. Финальный трейлер намекает, что этому в немалой степени поспособствовала разлука Рэтчед с родителями в юном возрасте, после чего она их никогда не видела.

Молодая медсестра по сюжету устраивается на работу в ведущую психиатрическую больницу северной Калифорнии, где начинаются эксперименты над человеческим разумом.

Трейлер отражает жуткую обстановку психиатрического учреждения 40-х годов прошлого века в ярких и насыщенных тонах, изобилует жестокими сценами лоботомии, при этом контрастирующими со стильными костюмами и гармонично подобранной палитрой повествования, а сам синопсис гласит, что " настоящими монстрами становятся, а не рождаются".

"Врачи и медсестры хотят дать вам надежду, что однажды вы сможете уехать отсюда. Но ты заслуживаешь того, чтобы кто-то проявил к тебе милосердие... как бы я изменилась, если бы кто-то его проявил", - говорит Рэтчед.

Персонаж Гвендолин Бриггс задаёт справедливый вопрос: "Но тогда мы разве не играем Бога? Разве мы не утверждаем, что есть чувства правильные и неправильные?"

Сообщалось, что в сериале одну из ролей также сыграла Шерон Стоун, однако в финальном трейлере она не была замечена.

Премьера - 18 сентября.

Предыдущий трейлер - здесь.