Вышел трейлер приквела "Пролетая над гнездом кукушки"

Стриминговый сервис Netflix выложил трейлер сериала "Сестра Рэтчед" (Ratched), в котором фигурирует небезызвестный персонаж романа Кена Кизи "Пролетая над гнездом кукушки" Милдред Рэтчед, старшая медсестра психиатрической лечебницы, упивающаяся своей властью над пациентами.

Среди режиссеров фигурируют Райан Мерфи и его коллеги по "Американской истории ужасов" Майкл Аппендаль (принявший участие в создании "Сорвиголовы" и "Фарго"), Нельсон Крегг ("Родина", "Элементарно") и Дженнифер Линч ("Сорвиголова", "Сосны"), а также Даниэль Минахан ("Игра престолов", "Дэдвуд") и Джессика Ю ("Это мы", "13 причин почему").

Главную роль в сериале исполнит Сара Полсон ("Анатомия страсти", "Американская история ужасов", "Щегол"). Ранее сообщалось, что в сериале сыграет Шэрон Стоун.

Исполнительные продюсеры - Райан Мёрфи ("Американская история преступлений", "Голливуд", "Политик") и Майкл Дуглас.

Восьмисерийный первый сезон станет доступным для просмотра на Netflix 18 сентября 2020 года.

Напомним, что сам роман Кизи "Пролетая над гнездом кукушки" был экранизирован спустя тринадцать лет после своего появления в печати, в 1975 году Милошем Форманом. Главную роль исполнил Джек Николсон.