Эксперты БелАЭС подтвердили надежность системы безопасности станции

Оборудование, компоненты и системы безопасности станции в Островце, по его словам, которые приводит БЕЛТА, сводят к минимуму вероятность возникновения аварий. Однако в свете уроков японской АЭС "Фукусима" мы и к таким сценариям тоже готовы", - заверил Карпенко. Во-первых, пояснил он, на АЭС реализуется концепция глубокоэшелонированной защиты. "На каждом уровне мы имеем технические средства для борьбы с аварией, на каком бы этапе развития она ни была. На нашей станции обеспечено надежное электропитание". Во-вторых, на станции исключено и ее затопление, а система теплоотвода реализована по пассивному принципу. На АЭС, по словам ведущего инженера, существует и такое уникальное техническое решение, как ловушка расплава.

Кроме того, по информации представителя Госатомнадзора РБ Сергея Третьякевича, после аварии на японской АЭС "Фукусима" изучены возможности БелАЭС противостоять экстремальным природным воздействиям и их сочетанию, включая землетрясения, цунами и наводнения. Еще четыре года назад на станции были проведены стресс-тесты. Белорусский проект АЭС рассчитан на землетрясения до 6 баллов, а максимальное расчетное значение - 7 баллов.

По словам Третьякевича, оценка сейсмостойкости станции дала позитивные результаты. "Требовался ее запас минимум в 50% по максимальному расчетному землетрясению. У Европейского союза требование по запасу сейсмостойкости - 40%, у США - 67%. Анализ Гудогайского землетрясения, выполненный Центром геофизического мониторинга академии наук РБ, показывает, что оно не превышало 6 баллов. Поэтому сейчас можно говорить о том, что у нас есть большой запас сейсмостойкости - не 40%, не 67%, а почти 150%", - подчеркнул представитель Госатомнадзора.

Он добавил, что во время проведения стресс-тестов были проанализированы и другие экстремальные природные события, которые могут повлиять на безопасность АЭС, в том числе экстремальные погодные условия. По его словам, проблем обнаружено не было. Вторая область стресс-тестов касалась вопросов энергоснабжения станции в случае отказа внешних источников и резервного дизель-генератора. И третья область стресс-тестов - управление тяжелыми авариями. Уже подготовлены инструкции по их ликвидации. "Словом, те мероприятия, которые европейские эксперты рекомендовали выполнить перед запуском в эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС, выполнены, отчетность направлена", - резюмировал он.