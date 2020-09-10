"С удовольствием читаю": Владимир Мединский оценил журнал "Родина"

Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский в кулуарах всероссийской научной конференции "Международная интервенция и Гражданская война в России и на Русском Севере", которая проходит в Архангельске, оценил публикации журнала "Родина".

Владимир Мединский (слева) сразу пролистал журнал и книгу на встрече с представителями "Родины" - заместителем шеф-редактора Сергеем Емельяновым (в центре) и редактором отдела военной истории Андреем Ганиным. Фото: Марина Ледяева/РГ

- С удовольствием читаю, - сказал Владимир Мединский, листая экземпляры журнала, переданные руководителем филиала "РГ" в Архангельске Татьяной Сухановской.

Ведущий научный сотрудник института славяноведения РАН, редактор отдела военной истории журнала "Родина", доктор исторических наук Андрей Ганин вручил председателю РВИО свою новую книгу "Измена командармов".

- Это биографические очерки о судьбах командиров, которые служили в Красной Армии, но по разным причинам перешли к противнику. Вопрос лояльности командного состава стал ключевым вопросом Гражданской войны. Он был важен для формирования армии, - рассказывает автор.

Владимир Мединский поинтересовался, приносили ли офицеры Красной Армии присягу. Андрей Ганин пояснил, что в 1918 году они еще не давали никаких клятв.

Председатель РВИО также сообщил, что в Архангельске будет отремонтирован памятник жертвам интервенции, и попросил написать об этом в "Родине".

Уроки Гражданской войны и интервенции Владимир Мединский назвал очень актуальными в наше время.

- Жил себе спокойно мирный Север. Здесь было политическое противостояние: большевики, эсеры, разного рода социалисты, монархисты. Они пытались как-то наладить жизнь в этих условиях, а потом пригласили иностранные державы, чтобы те решили проблемы за них. В итоге получили полноценную гражданскую войну с массовым применением британского химического оружия. Конечно, это огромный урок: нельзя решать свои внутренние проблемы, обращаясь к иностранным вооруженным силам, - отметил председатель РВИО.

По словам Владимира Мединского, тема Гражданской войны в России актуальна и за рубежом, где выходит много книг, проводятся исследования. Иностранные ученые проявили большой интерес к форуму в Архангельске, но не смогли приехать из-за ситуации с коронавирусом.

На встрече с активом Архангельского отделения РВИО Владимир Мединский оценил его опыт по установке на зданиях школ, где учились будущие Герои Советского Союза, именных мемориальных досок. Он предложил найти в Поморье школы, учениками которых были полные георгиевские кавалеры, и также установить на них памятные доски.

Всероссийская научная конференция, посвященная урокам Гражданской войны и интервенции, проводится при поддержке правительства Архангельской области, Российского военно-исторического общества, Северного Арктического федерального университета, Архангельского института открытого образования и ассоциации исследователей Гражданской войны в России. Информационными партнерами форума выступают "Российская газета" и журнал "Родина".