Почему российских геймеров разозлил анонс ремейка Prince of Persia

Надо признать - прозвучать громом среди ясного неба с анонсом ремейка Prince of Persia: The Sands of Time у Ubisoft явно не получилось. Заранее попавшие в Сеть утечки заметно подпортили эффект "сюрприза", на который изначально рассчитывал французский издатель.

Аудитория уже заранее успела расстроиться, взглянув на несколько скриншотов в препаршивеньком качестве.

Но вот вышел трейлер, игру полноценно и официально представили - и первое впечатление игроков сложно назвать положительным.

Проанализировав соотношение лайков к дизлайкам под трейлерами на YouTube, можно прийти к выводу, что число негативных оценок почти в два раза превышает количество положительных.

Видео на русском языке на момент написания заметки набрало 1 тысячу лайков против 1,8 тысячи дизлайков. В комментариях подавляющее большинство претензий сводится к качеству графики: "Судя по графике, пески-то реально времени", "На второй минуте - такое ощущение, будто в фортнайт зашел", "Где-то посмеялся ремейк Резика 2", "Выглядит так, будто они этот ремейк должны были показать еще в 2010, но вспомнили про него только сейчас".

Но попадаются и интересные вопросы: "Почему принца озвучивает не Петр Гланц?!". Голос другого актера в дубляже и правда звучит несколько непривычно.

Примечательно, что на канале Ubisoft Северной Америки соотношение пальцев вверх и вниз почти такое же - 5,6 тысячи "за" и 9,1 тысячи "против".

Да и высказывания практически под копирку с российскими пользователями: "Графика выглядит ужасно, не могу поверить", "Либо это шутка, либо Ubisoft совсем обнаглели" и т.д.

На международном и главном канале Ubisoft пропорции те же самые - 2,4 тысячи против 4,1. Здесь в топ выбился комментарий российского видеоблогера TheNafig: "Ха-ха, Ubisoft, очень весело! Так, когда же вы покажете настоящий ремейк?"

На каналах крупных игровых изданий, вроде IGN и GameSpot, оценки довольных и недовольных распределились почти поровну, а самая лояльная аудитория оказалась на платформе PlayStation - здешняя публика прожала оценку "нравится" более 22 тысяч раз, и только 7,4 тысячи раз - "не нравится".

Трудно сейчас сказать, что сильнее повлияло на мнения игроков - неспособность маркетологов Ubisoft правильно преподнести игру, недавняя презентация Nvidia, после которой "рейтрейсинг" стало главным словом в лексиконе каждого геймера, или же просто в людях говорит "синдром утенка".

Prince of Persia: The Sands of Time даже в 2003 году не стремился к кинематографичной картинке. Если напрячь память, то можно вспомнить, что в оригинале было полным-полно того, что сейчас принято называть "мылом" - блюр-эффект был "фишкой" игры и придавал ей особый "сказочный" ("Тысяча и одна ночь" же) шарм.

В любом случае - осуждать проект до его выхода неправильно. Показанные на презентации кадры геймплея были помечены как "пре-альфа", поэтому у разработчиков еще есть достаточно времени для шлифовки к дате релиза.

Ремейк The Sands of Time - это первый полноценный проект по франшизе Prince of Persia за последние 10 лет. Во многом принятие его игроками может стать ключевым, если затея Ubisoft не окупит себя - то вряд ли в ближайшем будущем стоит ждать возрождения той же Splinter Cell или продолжения Beyond Good & Evil. Ставка опять будет сделана на что-то вроде Rainbow Six Siege, The Division или Hyper Scape.