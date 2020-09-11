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11.09.2020 15:40
Рубрика: Российский автопром

Россияне хотят от АвтоВАЗа кроссовер Lada

Текст: Валерий Карташов
Фото: Валерий Карташов Фото: Валерий Карташов
Фото: Валерий Карташов

Сегодня сегмент SUV на российском рынке занимает около 50%. Несмотря на это, в модельной линейке Lada присутствует лишь один компактный кроссовер Xray, по сути, высокий хэтчбек в стиле SUV.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
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"Российская газета" совместно с RCI News организовала в соцсети "ВКонтакте" опрос на тему нового кроссовера Lada.

Мы задали следующий вопрос: нужен ли АвтоВАЗу новый кроссовер? На момент написания данной публикации в опросе (спустя сутки) приняло участие 1 129 человек. Большинство читателей (81.67%) выбрали ответ "Да". За вариант "Нет" проголосовало 12.75%, "Не знаю" 3.9%, "Хватает и Lada Xray" всего 1.68%.

Результаты опроса говорят сами за себя. Россияне очень хотят виделть в модельной гамме Lada современный кроссовер.

Кстати говоря, Lada Xray могу снять с производства из-за слабого спроса, но АвтоВАЗ опровергает эти слухи. Ранее "Российская газета" рассказывала, почему Lada Xray плохо продаётся.

Отметим, в ближайшие годы Lada должна выпустить сразу несколько SUV. Не исключено, что под кроссоверами подразумеваются автомобиль повышенной проходимости по мотивам Lada 4x4 Vision и субкомпактный городской кроссовер по типу XCode.

#Lada