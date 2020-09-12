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Сервис Hulu передумал экранизировать фэнтези-роман Стивена Кинга

Новости
    12.09.2020, 16:06
Текст:   Олег Усков

Маловероятно, что отряд обратит особо пристальное внимание на потерю бойца, ведь отмена одной экранизации - это капля в море грядущего шквала новых адаптаций произведений Стивена Кинга, так что новость - для галочки.

Фото: youtube.com
Вышел первый трейлер "Противостояния" по Стивену Кингу

Стриминг Hulu, весной прошлого года заказавший пилотный эпизод сериала по "Глазам дракона" (The Eyes of the Dragon, 1984) "короля ужасов", свернул гармонь. Об этом сообщает Dark Horizons.

При этом ценно отметить две детали: во-первых, Hulu право на адаптацию выбил у конкурентов с боями, во-вторых, роман - одна из немногих вещей Кинга, что до сих пор ни разу не была экранизирована. (Хотя когда-то планировался мультфильм.)

О коррективах сообщил шоураннер несостоявшегося предприятия Сет Грэм-Смит ("Оно", "Авраам Линкольн: Охотник на вампиров", "Лего Фильм: Бэтмен"), уточнив: сериал официально отменен из-за проблем с бюджетом и перестановками в руководстве Hulu.

Фото: AP Photo/Francois Mori, File
Стивен Кинг анонсировал свой новый роман

Из действительно печальных нюансов - Сет планировал привлечь к роли коварного колдуна Рэндалла Флэгга (далее - того самого будущего Человека в черном, которого в новом "Противостоянии" играет Александр Скарсгорд, а в "Тёмной башне" - Мэттью Макконахи) лауреата "Оскара" Сэма Рокуэлла.

С другой стороны, не факт, что шоу не найдет себе пристанище на каком-то другом стриминге.

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