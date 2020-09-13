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13.09.2020 17:05
Рубрика: Происшествия

Губернатор Кубани назвал самостроем сгоревший в Краснодаре дом

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев взял под контроль ситуацию с сильнейшим пожаром в многоквартирном доме, который произошел сегодня в столице края. В своем Telegram-канале губернатор заявил, что, по предварительным данным, сгоревший сегодня ночью дом - самострой.

"Сейчас устанавливаются причины возгорания. Держу ситуацию на контроле. Уже сформированы комиссии для определения ущерба, - написал Кондратьев. - Пострадавших разместили в одной из гостиниц города. Поручил мэру оказать всю необходимую помощь в восстановлении документов пострадавших. Это нужно сделать в кратчайшие сроки".

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области
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Губернатор также затронул вопрос о выплате компенсаций пострадавшим во время пожара.

"Если факты нарушения строительных норм подтвердятся, застройщик будет восстанавливать квартиры за свой счет", - отметил глава региона.

Как сообщили в пресс-службе администрации Краснодара, с трех часов ночи 13 сентября в границах сгоревшего восьмиэтажного дома по улице Российской, 267/6 введен режим чрезвычайной ситуации. Все работы по устранению последствий пожара поручено координировать вице-мэру Андрею Дорошеву.

- Продолжает работу оперативный штаб для пострадавших от пожара жителей этого дома. В нем регистрируют пострадавших жильцов, уточняют, в чем, в первую очередь, они нуждаются, направляют для временного проживания в гостиницы Краснодара. В гостинице "Кавказ" уже размещены 76 человек, заселение продолжается, - рассказал  Дорошев. - При необходимости будет выделена еще одна гостиница. На месте уже организован прием специалиста УФМС - жителям уже помогают с восстановлением документов.

После окончания работы экспертной лаборатории в доме по улице Российской начнут разбор конструкций.

А когда станет возможным, уточнили в пресс-службе, специальная комиссия обойдет все пострадавшие квартиры, чтобы оценить состояние каждой. Максимально оперативно будет проведена работа по оценке причиненного пожаром ущерба.

По информации прокуратуры Кубани, дом состоит из 384 квартир и 164 коммерческих помещений. Предварительно установлено, что возгорание произошло на седьмом этаже, после чего распространилось на другие помещения. В результате весь этаж под воздействием огня был уничтожен. Во время пожара сгорели около 60 квартир.

Как отметил мэр Краснодара Евгений Первышов, предварительная причина пожара - неисправность электропроводки.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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