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14.09.2020 14:05
Рубрика: Власть

Ярославцы избрали в Госдуму хоккеиста Андрея Коваленко

Текст: Элина Труханова (Ярославль)
После подсчета 100 процентов бюллетеней победителем на довыборах депутата Госдумы по Ярославскому одномандатному избирательному округу № 194 признан председатель профсоюза игроков КХЛ, представитель "Единой России" Андрей Коваленко.

По данным Ярославского облизбиркома, за Коваленко отдали голоса больше 47,5 тысячи избирателей (40,27 процента), а за его основного соперника, представителя "Справедливой России", экс-губернатора Ярославской области, депутата Госдумы РФ в 2007-2011 годах и сенатора в 2011-2018 годах Анатолия Лисицына - 40,4 тысячи человек (34,21 процента). Всего за мандат боролись восемь кандидатов.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Из 18384 человек, включенных в список для дистанционного электронного голосования, в выборах в итоге участвовали 91,91 процента избирателей. Но ста процентов и не ожидали, пояснил председатель избирательной комиссии Ярославской области Олег Захаров. По его словам, 100-процентное участие в принципе невозможно, потому что "это жизнь": где-то могут возникнуть проблемы с интернетом или еще что-то. Кроме того, человек может посмотреть бюллетень и отказаться от голосования - это его право.

- На мой взгляд, показатель в 91 процент говорит о том, что онлайн-голосование - очень востребованная история, - полагает Олег Захаров.

Кстати, несмотря на избирательный онлайн-марафон длиной в три дня, 70 ярославских участников электронного голосования все равно не успели сделать свой выбор.

- Мы столкнулись с тем, что в восемь часов вечера 13 сентября мы закрывали доступ к бюллетеням, а в 20:15 закрывали голосование. То есть у людей было 15 минут на выражение своей воли, и вот 70 человек, подавших заявления в последний момент, своим правом, к сожалению, воспользоваться не успели. То есть не бросили вовремя свои бюллетени в электронную "урну". То же самое было в Курске, - рассказал Олег Захаров.

В целом же, на его взгляд, новая система с задачей справилась. А если и случались задержки при отправке sms, связанные с большим числом желающих проголосовать, то они не превышали 15 минут, что укладывается в нормативы, существующие для технологического оборудования.

Кроме дополнительных выборов депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 194, в Ярославской области 11-13 сентября прошли также выборы в органы местного самоуправления ряда муниципальных образований - всего 24 избирательные кампании. Общая явка избирателей составила 22,68 процента, включая электронное голосование.

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