Футбольный вечер в России продолжится противостоянием "Ростова" и "Локомотива", который москвичи проведут на выезде.

В прошлом туре у обоих команд были серьёзные соперники, и обе пары разошлись ничьей - ростовчане сыграли 1:1 с "Краснодаром", "красно-зелёные" - 0:0 с "Зенитом".

Старт сезона и у "Ростова", и у "Локо" не очень задался: по два поражения, только у подопечных Валерия Карпина на одну победу больше, так что они идут седьмыми, на три строчки опережая команду Марко Николича.

Между тем у "железнодорожников" наблюдаются существенные кадровые проблемы: Алексей Миранчук ушёл в "Аталанту", а Дмитрий Баринов всё ещё в лазарете.

В общем, гостям сегодня явно придётся несладко, но и чего ждать от "Ростова", пока не совсем ясно. Начало - в 20:30 мск.