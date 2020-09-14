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14.09.2020 15:11
Рубрика: Спорт

"Ростов" - "Локомотив". Онлайн-трансляция матча чемпионата России

Текст: Дмитрий Сосновский
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Футбольный вечер в России продолжится противостоянием "Ростова" и "Локомотива", который москвичи проведут на выезде.

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
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В прошлом туре у обоих команд были серьёзные соперники, и обе пары разошлись ничьей - ростовчане сыграли 1:1 с "Краснодаром", "красно-зелёные" - 0:0 с "Зенитом".

Старт сезона и у "Ростова", и у "Локо" не очень задался: по два поражения, только у подопечных Валерия Карпина на одну победу больше, так что они идут седьмыми, на три строчки опережая команду Марко Николича.

Между тем у "железнодорожников" наблюдаются существенные кадровые проблемы: Алексей Миранчук ушёл в "Аталанту", а Дмитрий Баринов всё ещё в лазарете.

В общем, гостям сегодня явно придётся несладко, но и чего ждать от "Ростова", пока не совсем ясно. Начало - в 20:30 мск.

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