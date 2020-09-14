Звезду сериала "Во все тяжкие" показали врагом Человека-паука

О сюжете следующей части "Человека-паука" по-прежнему известно очень немногое. Предположительно, он должен выйти с подзаголовком "Тоска по дому", а главным антагонистом в нем может стать Крейвен-охотник.

Нехватка информации, впрочем, не мешает поклонникам дружелюбного соседа фантазировать на тему грядущей картины.

Художник Джексон Касперз нарисовал американского актера Аарона Пола в образе Электро - другого заклятого врага Питера Паркера.

Аудитории работа иллюстратора пришлась по душе - на момент написания заметки пост со звездой сериала "Во все тяжкие" и третьего сезона "Мира Дикого Запада" набрал более 15 тысяч отметок "нравится".

В комментариях пользователи предложили автору изобразить в похожем стиле всех членов "Зловещей шестерки" - команды суперзлодеев, появления которой на большом экране фанаты ждут еще со времен трилогии Сэма Рэйми.