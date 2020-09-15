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Михаил Ефремов нанял нового адвоката

Новости
    15.09.2020, 16:27
Текст:   Олег Усков

Вместо в очередной раз - и теперь уже с концами - уволенного адвоката Эльмана Пашаева далее интересы актера и режиссера Михаила Ефремова будет представлять Роман Филиппов. Об этом сообщает МК.

Фото: Пресс-служба Пресненского суда Москвы
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Юрист займется апелляционной жалобой на ранее вынесенный артисту приговор.

Напомним: после целого фейерверка удивительных действ, Ефремов был приговорен к восьми годам колонии общего режима и препровожден в СИЗО. Где, как сообщено, удивительно быстро освоился, ни на что не жалуется, ни в чем не нуждается и даже готов к локальному продолжению творческой деятельности.

Филиппов имеет общий стаж работы более пятнадцати лет и специализируется в области гражданского и уголовного права.

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