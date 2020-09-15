Помпео назвал историческими переговоры талибов с властями Афганистана

Госсекретарь США Майк Помпео назвал исторической встречу представителей движения "Талибан" (запрещено в РФ) и правительства Афганистана в Дохе. "Это великий день. Они воевали друг с другом более 40 лет. Настала пора для мира. Дорога предстоит тернистая, но этот первый шаг нужно было сделать", - сказал глава американского внешнеполитического ведомства. Слова дипломата приводит ТАСС.

Вашингтон выступает посредником в переговорах, которые дают шанс Афганистану снова отстроить свою экономику. На первом заседании контактные группы обсудили повестку предстоящих прямых переговоров, их основные направления, расписание. Представитель талибов Мохаммад Наим Вардак заявил, что они продолжат настаивать на освобождении семи тысяч членов движения, находящихся в заключении.

Напомним, в феврале этого года США и движение "Талибан" подписали мирное соглашение. Американцы пообещали вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана.