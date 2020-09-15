Прокуратура Пенсильвании расследует беспорядки из-за убийства полицией латиноамериканца

Прокуратура округа Ланкастер (штат Пенсильвания) начала расследование обстоятельств беспорядков, которые прокатились в одноименном городе после смерти 27-летнего Рикардо Муньоса при задержании полицейскими.

"Действия сотрудника полиции, применившего табельное оружие, также будут оценены. Согласно опубликованному видео, снятому нательной камерой прибывшего на вызов полицейского, он стрелял в мужчину, после того, как тот выбежал на него из дома с ножом в руках. На период разбирательства открывший огонь полицейский отправлен в административный отпуск", - приводит ТАСС сообщение окружной прокуратуры Ланкастера.

Участники беспорядков, которые последовали после инцидента с полицией, будут привлечены к ответственности. По данным прокуратуры, несколько зачинщиков погромов арестованы. Им предъявлены обвинения в поджогах, попытках захвата полицейского участка, нанесении ущерба автомобилям, нападениях на представителей закона при исполнении. В ответ на нападение блюстителям порядка пришлось применить слезоточивый газ и другие спецсредства. В ходе беспорядков никто серьезно не пострадал.

Напомним, волна массовых протестов охватила США после смерти от рук стражей порядка афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Этот случай привел к повышенному вниманию к действиям полиции при задержании темнокожих американцев и требованиям реформы правоохранительных органов.