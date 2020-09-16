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16.09.2020 04:00
Рубрика: Экономика

В ФАС рассказали, как изменятся надбавки на лекарства из перечня ЖНВЛП

Текст: Светлана Ментюкова
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) планирует реформировать систему оптовых и розничных надбавок на жизненно важные лекарственные препараты, убрав заинтересованность аптек в продаже преимущественно дорогих лекарств. Подробности "РГ" рассказала заместитель начальника Управления контроля здравоохранения ФАС Дарья Старых.
Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Александр Корольков/РГ
В России увеличилось производство лекарств и медицинских товаров

Какие изменения ожидают рынок в части установления надбавок на жизненно важные лекарственные препараты?

Дарья Старых: Начнем с простого примера. Ни для кого не секрет, что на большую часть фармпрепаратов сегодня существует очень большой разброс цен. Наш отечественный препарат может стоить 20 рублей, а импортный оригинальный - 200. Исходя из существующей сейчас системы формирования надбавок, а она формируется в процентном соотношении, что выгоднее продавать аптеке? Естественно тот препарат, который стоит дороже. В этой связи антимонопольная служба поставила перед собой амбициозную задачу ликвидировать сложившийся диспаритет и сделать так, чтобы аптекам было одинаково выгодно продавать лекарства из разных ценовых групп.

Но как это сделать?

Дарья Старых: В прошлом году ФАС заказала научно исследовательскую работу для изучения этой темы, которая, в том числе, учитывает международную практику. Я пока не буду подробно на этом останавливаться, но мы планируем предложить комбинированный механизм применения процентных и абсолютных значений. Это позволит исключить заинтересованность аптечных сетей продавать преимущественно дорогой препарат.

В связи с масштабностью планируемых изменений, которые безусловно требуют детальной проработки и согласования с участниками рынка, мы планируем внедрять новую систему в ближайшие несколько лет.

Причём, эту работу мы планируем проводить максимально аккуратно, с конкретными расчетами, и будем выносить все наши предложения на общественное обсуждение.

И когда можно ожидать этих изменений?

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Дарья Старых: На самом деле они происходят уже сейчас. Такие глобальные вещи для рынка не решаются одним росчерком пера или постановлением. Это всегда пакетное решение, которое требует внесения изменений в целый ряд законных и подзаконных актов. ФАС России совместно с правительством, а также заинтересованными министерствами и ведомствами уже готовит почву для дальнейших изменений в сфере торговых надбавок на лекарственные препараты.

Ценовое регулирование на лекарственные препараты осуществляется на двух уровнях: на федеральном и на региональном. На федеральном уровне - это регистрация предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты. Регистрация цен осуществляется Минздравом России, ФАС России проводит экономический анализ цен производителей. Соответственно производители не могут продавать товар по цене выше, чем зарегистрированные цены. Если цена на препарат не зарегистрирована, то такой препарат не допускается к обращению на рынке.

Куда больший эффект для системы имеет региональный уровень - это установление предельных размеров оптовых и розничных надбавок. Как раз те полномочия, которые закреплены за субъектами РФ. Подчеркну, что эти полномочия также действуют с конца 2009 года, а с 2015 года надбавки могут быть установлены только после их согласования с антимонопольной службой.

Вы говорите о системе, которая действует уже более 10 лет. Соответствует ли она современным реалиям?

Дарья Старых: Действующая методика была разработана Федеральной службой по тарифам, которая пять лет назад была расформирована. Это, в том числе одна из причин, по которой мы её меняем. Итак, как я уже говорила ранее, на федеральном уровне ценовое регулирование осуществляют Минздрав и ФАС России. На региональном уровне каждый субъект РФ назначает уполномоченный орган в области тарифного регулирования, который устанавливает уровень надбавок и ведет их ежегодный мониторинг. Существует специальная Единая информационно-аналитическая система (ФГИС ЕИАС), содержащая электронные шаблоны расчетов, которые позволяют это реализовывать. В соответствии с действующим законодательством, не менее 15 % аптечных и оптовых организаций в каждом субъекте в постоянном режиме должны заносить в ЕИАС данные о валовой прибыли, о средневзвешенных ценах производителей и другую необходимую информацию, которая в последствии используется для установления надбавок. На основе этих отчетов ФАС делает экономический анализ, соответствует ли надбавка заданному уровню, достаточно ли ее для покрытия расходов оптового и розничного звена. Если регион видит, что действующей надбавки недостаточно или по тем или иным причинам ее необходимо напротив уменьшить, субъекту необходимо подать документы для ее изменения. После проведения экономического анализа ФАС принимает решение о согласовании или об отказе в согласовании.

Сейчас процедуру общественного обсуждения проходит проект приказа ФАС "Об утверждении методики установления субъектами предельных размеров розничных и оптовых надбавок к фактическим отпускным ценам производителей на препараты из перечня ЖНВЛП". Что изменится в связи с его принятием?

Дарья Старых: Для начала скажу, что это как раз пакетное решение, которое во многом связано со вступлением в силу с 1 марта 2020 года ФЗ № 475, внесшего изменения в статью 63 закона "Об обращении лекарственных средств". Поэтому нами был разработан проект Методики, который приводит ее в соответствие с действующей редакцией этого закона.

Фото: iStock
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Этими нормативными актами нам удалось устранить возникавшие ранее разночтения в трактовке, учитывать ли при расчете надбавки налог на добавленную стоимость (НДС) или нет. Поскольку законодательство ранее не содержало четкой формулировки в каких случаях нужно применять при расчётах НДС, а в каких нет, каждый из субъектов действовал по-разному, в том числе и контрольные органы. Упоминание НДС, в принципе, отсутствовало. Сейчас мы все привели к единообразию и ликвидировали даже гипотетическую возможность дискриминации организаций в зависимости от системы общего или упрощенного налогового обложения.

Измененная трактовка звучит так: "сумма без НДС не должна превышать фактическую отпускную цену с учетом оптовых и розничных надбавок, примененной к фактической отпускной цене без НДС". Таким образом, мы вынесли НДС и прописали, что все надбавки исчисляются от фактической отпускной цены без учета этого налога. И сумма, которая контролируется, контролируется без учета НДС. При этом сам НДС, естественно, никто не отменяет, он исчисляется, но его расчет вынесен на налоговое законодательство.

Еще какие-то существенные изменения документом подразумеваются?

Дарья Старых: Второй очень важный момент, который методология решает, это вопрос установления надбавок на препараты, содержащие наркотические и психотропные вещества.

Ранее методика, давала возможность регионам, выделять увеличенный размер оптовых и розничных надбавок для наркотических препаратов, но не устанавливала такую обязанность. Получалось так, что некоторые регионы, в силу разных причин не отслеживали рентабельность их реализации. Сейчас особый размер надбавок для наркотических и психотропных препаратов установлен не более чем в 60 субъектах РФ.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
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Мы прописали в методике, что каждый регион должен выделить наркотические препараты в отдельную группу и установить для них отдельный размер оптово-розничных надбавок, в случае такой необходимости. Теперь регионы законодательно обязаны это делать, что позволит избежать ситуации, при которой каким-то регионам не выгодно поставлять наркотические препараты.

А как отразятся изменения методики на цене для конечного потребителя?

Дарья Старых: Никак. Это отразится только на действующих ценовых группах, по которым устанавливаются надбавки. У нас исторически с 2009 года были три ценовые группы: первая - до 50 рублей, вторая - от 50 до 500 рублей, и третья - выше 500 рублей. Такая ситуация тянулась 10 лет до вступления в силу новой методики расчёта предельных отпускных цен производителей, когда мы увеличили нижний ценовой сегмент с 50 до 100 руб., а в надбавках до сих пор он оставался до 50 рублей. Необходимо было всё синхронизировать. Теперь первая ценовая группа для установления надбавок увеличена до 100 рублей, вторая - от 100 до 500 рублей и третья - свыше 500 рублей, что так же должно повысить доступность препаратов нижнего ценового сегмента.

Экономика Отрасли Фарминдустрия Правительство ФАС Цены на лекарства

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