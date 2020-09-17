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Названа дата начала съемок фильма "Флэш" с двумя Бэтменами

Новости
    17.09.2020, 16:58
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Warner Bros. уже очень долго занимается производством картины "Флэш". История экранизации приключений самого быстрого из супергероев DC начинается в 2013 году. С тех пор несколько раз переписывался сценарий, а должность режиссера переходила от одного кандидата к другому.

Фото: kinopoisk.ru
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Но, похоже, что даже в этой невеселой истории наметился небольшой просвет.

Screen Rant пишет, что съемки кинокомикса с Эзрой Миллером в главной роли стартуют весной 2021 года.

Отдельно отмечается, что проходить они будут в соответствии со всеми протоколами безопасности, предотвращающими распространение коронавирусной инфекции.

Фото: Disney
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По задумке авторов, "Флэш", в котором появится как минимум два Бэтмена, перезапустит существующую кинематографическую вселенную DC, при этом не отменяя событий предыдущих лент.

Интернет уже полон фанатскими теориями на этот счет - якобы с помощью такого подхода студия сможет перебросить сюжетные мостики, например, к "Джокеру" Тодда Филлипса или "Бэтмену" Мэтта Ривза, которые изначально задумывались как отдельные фильмы.

Ранее сообщалось, что к кинематографической вселенной DC после завершения работы в Marvel может присоединиться Скарлетт Йоханссон.

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