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17.09.2020 00:01
Рубрика: Экономика

У россиян стало больше возможностей улететь в Египет

Текст: Евгений Гайва
Египетская авиакомпания EgyptAir возобновляет рейсы в Москву с 17 сентября. С этой даты открыты продажи авиабилетов на сайте авиакомпании.
Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Перевозчик будет выполнять рейсы из аэропорта Домодедово в столицу Египта - Каир. В расписании заявлено три рейса в неделю - по вторникам, четвергам и субботам.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
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Билеты на первый после возобновления полетов рейс из Москвы в Каир стоят от 360 долларов (около 27 тысяч рублей). Билет на рейс из Каира в Москву на 17 сентября стоит от 729 долларов (около 55 тысяч рублей).

На последующие даты билеты в Каир доступны по цене от 177 долларов (около 13 тысяч рублей), а в обратном направлении - от 441 доллара (около 33 тысяч рублей).

При этом пассажирам из России необходимо иметь при себе отрицательные ПЦР-тесты на коронавирус, сделанные не позднее, чем за 72 часа до полета. После возвращения россияне должны сделать тесты в трехдневный срок и разместить результаты на портале "Госуслуг".

Россия после ограничений, связанных с пандемией коронавируса нового типа, возобновила авиасообщение с Египтом, а также с Мальдивами и Объединенными Арабскими Эмиратами распоряжением правительства, подписанным 3 сентября. Египет открыл границы для иностранных граждан, в том числе для туристов с 1 июля.

Авиакомпания "Аэрофлот" уже запустила три рейса в неделю в Каир с 9 сентября. По данным агрегаторов, билет на рейс "Аэрофлота" в Каир стоит около 15 тысяч рублей.

Кроме того, улететь в Египет можно с пересадкой, например, в Стамбуле.

С 1 августа Россия также возобновила регулярное авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией.

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