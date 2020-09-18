Facebook усилит контроль за корпоративным общением своих сотрудников

Американская компания Facebook ужесточит правила обсуждения своими сотрудниками политических и социальных вопросов на корпоративной площадке Workplace. Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителя компании Джо Осборна.

"Мы усовершенствуем требования к персоналу, а также обновим рабочие инструменты с тем, чтобы сохранить в коллективе культуру уважения и инклюзивности. Наши сотрудники получат новую площадку для обсуждения вопросов, не относящихся к их прямым рабочим обязанностям", - цитирует Осборна ТАСС.

По данным агентства, такой шаг продиктован тем, что в последнее время критические сообщения сотрудников Facebook в адрес руководства нередко становились достоянием общественности. Работники недоумевали почему не предпринимаются меры, когда президент США Дональд Трамп публикует в соцсети сообщения, являющиеся, по их мнению, оскорбительными или содержащие заведомо ложную информацию.

Напомним, волну недовольство вызвала запись американского лидера о протестах и беспорядках в Миннеаполисе после смерти афроамериканца Джорджа Флойда при задержании. Трамп тогда подчеркнул, что федеральные власти готовы взять ситуацию под свой контроль. Но если в Twitter эта публикация была помечена как нарушающая запрет на оправдание насилия, то в Facebook она прошла без каких-либо примечаний. Тогда Дональд Трамп пригрозил, что власти США могут перейти к более жесткому регулированию деятельности социальных сетей вплоть до их закрытия.