Глава РПЛ: В "Роторе" выявили 11-й случай коронавируса

Новости

Лукашенко обсудил темпы и перспективы жилищного строительства 12:37
Эксперт: Лучшая подготовка к школе для ребенка - это игра 12:36
Сериал с Коби Смолдерс "Стамптаун" закрыт после первого сезона 12:29
Под Калининградом добыли два янтарных самородка за один день 12:20
Выйдет первая официальная книга про The Beatles за 20 лет 12:11
Жена Кокорина переболела коронавирусом 12:11
На зарплаты сотрудников МВД и Росгвардии направят еще 28 млрд рублей 12:10
Мишустин утвердил правила выдачи грантов на молодежные проекты 12:07
Задержан подозреваемый в убийстве двух девочек в Рыбинске 11:57
Врач рассказал, что делать если закладывает уши при взлете самолета 11:56
"Алиса" научилась разговаривать с детьми 11:55
Лавров заявил о нежелании Запада вести конструктивный диалог с Москвой 11:51
Вышел трейлер хоррора "Волк Заснеженной лощины" 11:50
Крупнейший нефтяной танкер Венесуэлы будет ходить под российским флагом 11:27
В Керченском проливе нашли затонувший парусник XIX века 11:21
Белый дом признан аварийным 11:20
Умер автор "Первого правила волшебника" Терри Гудкайнд 11:19
XI Международный форум "Экология" пройдет в октябре в Петербурге 11:11
Найдена актриса на роль Женщины-Халка в сольном сериале 11:05
На Ставрополье предъявили обвинение подростку, насмерть сбившему девочку 11:03
В Хабаровском крае гималайский медведь покусал грибников 10:54
Задержаны спекулянты, выручившие на перепродаже билетов миллиард рублей 10:53
Сериал Ридли Скотта "Воспитанные волками" продлили на второй сезон 10:45
В Саудовской Аравии нашли человеческие следы возрастом 120 тысяч лет 10:37
Аналитики рассказали, какие умные часы предпочитают россияне 10:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Из тарифов за коммунальные услуги вычтут банковские комиссии
Из тарифов за коммунальные услуги вычтут банковские комиссии
18 сентября - видеоконференция: как повлияет на ОСАГО пересмотр цен на запчасти
18 сентября - видеоконференция: как повлияет на ОСАГО пересмотр цен на запчасти
Как можно и нужно самостоятельно себя обследовать
Как можно и нужно самостоятельно себя обследовать
18.09.2020 12:05
Рубрика: Спорт

Глава РПЛ: В "Роторе" выявили 11-й случай коронавируса

Текст: Максим Домчев
В четверг в "Роторе" был выявлен 11-й случай заболевания коронавирусом, поэтому в волгоградском клубе решили отказаться от участия в матче предстоящего тура Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) с "Ростовом". Об этом сообщил президент лиги Сергей Прядкин.
Фото: Александр Вильф/РИА Новости Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Ранее в пятницу РПЛ объявила об отмене матча восьмого тура между "Ростовом" и "Ротором", который планировался в субботу, из-за эпидемии COVID-19 в волжской команде. До этого заболели коронавирусом десять игроков и сотрудников клуба, в результате встреча предыдущего тура с "Краснодаром" не состоялась, и "Ротору" засчитали техническое поражение.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Семин отреагировал на возможное назначение тренером "Ротора"

"Всю неделю мы находились в тесном контакте с "Ротором". Мы установили дедлайн - утро пятницы. До этого момента клуб должен был предоставить решение регионального Роспотребнадзора по эпидемиологической ситуации. Представители "Ротора" ежедневно сдавали тесты, и, к сожалению, вчера (в четверг) был выявлен еще один случай коронавируса", - сказал Прядкин, чьи слова приводит РИА Новости.

"В этой ситуации сам "Ротор" осознавал всю сложность ситуации и принял решение не принимать участие в матче, о чем оперативно уведомил лигу", - отметил он.

От лица лиги Прядкин поблагодарил руководство "Ротора" за ответственное отношение к ситуации, в которой оказался клуб. Волгоградцы четко выполняли все предписания Роспотребнадзора, подчеркнул он.

На ближайшем заседании КДК РФС вынесет решение по отмененному матчу. "Ротору" будет засчитано второе подряд поражение со счетом 0:3.

Спорт Футбол Чемпионат России Спорт Футбол Вокруг футбола Спортивные организации Российская премьер-лига Чемпионат России по футболу 2020/2021 Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Лавров заявил о нежелании Запада вести конструктивный диалог с Москвой
Белый дом признан аварийным
Посольство РФ в США заинтересовал репортаж NBC о террористах в Крыму
В Роспотребнадзоре рассказали о 22 мутациях коронавируса
Матч РПЛ между "Ростовом" и "Ротором" отменен из-за вспышки коронавируса
ЦСКА после победы над "Спартаком" приблизился к лидерам
Звонарева завоевала четвертый парный титул на турнирах "Большого шлема"