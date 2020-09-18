Глава РПЛ: В "Роторе" выявили 11-й случай коронавируса

В четверг в "Роторе" был выявлен 11-й случай заболевания коронавирусом, поэтому в волгоградском клубе решили отказаться от участия в матче предстоящего тура Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) с "Ростовом". Об этом сообщил президент лиги Сергей Прядкин.

Ранее в пятницу РПЛ объявила об отмене матча восьмого тура между "Ростовом" и "Ротором", который планировался в субботу, из-за эпидемии COVID-19 в волжской команде. До этого заболели коронавирусом десять игроков и сотрудников клуба, в результате встреча предыдущего тура с "Краснодаром" не состоялась, и "Ротору" засчитали техническое поражение.

"Всю неделю мы находились в тесном контакте с "Ротором". Мы установили дедлайн - утро пятницы. До этого момента клуб должен был предоставить решение регионального Роспотребнадзора по эпидемиологической ситуации. Представители "Ротора" ежедневно сдавали тесты, и, к сожалению, вчера (в четверг) был выявлен еще один случай коронавируса", - сказал Прядкин, чьи слова приводит РИА Новости.

"В этой ситуации сам "Ротор" осознавал всю сложность ситуации и принял решение не принимать участие в матче, о чем оперативно уведомил лигу", - отметил он.

От лица лиги Прядкин поблагодарил руководство "Ротора" за ответственное отношение к ситуации, в которой оказался клуб. Волгоградцы четко выполняли все предписания Роспотребнадзора, подчеркнул он.

На ближайшем заседании КДК РФС вынесет решение по отмененному матчу. "Ротору" будет засчитано второе подряд поражение со счетом 0:3.