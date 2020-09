Watch Dogs 2 и еще две игры бесплатно раздают в Epic Games Store

В Epic Games Store снова обновился ростер бесплатных игр, которые зарегистрированные пользователи могут забрать в течение недели. И на этот рад акция получилась по настоящему мощной - раздают сразу три проекта.

Watch Dogs 2: разудалый экшен в открытом мире про боевых хакеров переехал из Чикаго в Сан-Франциско, попутно избавившись от болячек и шероховатостей первой части.

Football Manager 2020 позволит геймерам перестать орать на телевизор во время футбольных матчей и попробовать себя в качестве тренера для создания команды мечты.

Stick It To The Man! - платформер с необычным визуальным оформлением, чем-то похожим на шейферовских "Психонавтов".

Игры будут доступны для безвозмездного приобретения до 24 сентября, потом им на замену придут симулятор парка аттракционов RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition.