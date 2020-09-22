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22.09.2020 09:33
Рубрика: Легковые авто

Новый Kia Sorento: известны дата премьеры и начала продаж в России

Текст: Константин Руссов
Российское представительство Kia сообщило, когда состоится премьера новой генерации кроссовера Sorento: она пройдёт 5 октября 2020 года в формате онлайн. В этот же день компания огласит цены на новинку и откроет приём заказов.
Фото: Пресс-служба Kia. Фото: Пресс-служба Kia.
Фото: Пресс-служба Kia.
Фото: Пресс-служба Kia.
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Производство нового Kia Sorento уже стартовало на заводе "Автотор" в Калининграде. На российском предприятии выпускаются версии с бензиновым 2.5 MPI мощностью 180 л.с. и 6-ступенчатым "автоматом" и дизелем 2.2 литра на 199 сил, сагрегатированным с 8-скоростным преселективным "роботом". Привод - передний и полный.

Недавно в базе Росстандарта было опубликовано ОТТС на Sorento корейской сборки с бензиновым V6 мощностью 249 л.с., 8-диапазонной автоматической трансмиссией и системой полного привода.

Известно, что на старте продаж Kia Sorento предложат с 5- и 7-местным салоном.

Цена Kia Sorento Prime в настоящее время начинается от 2 124 900 рублей.

#Kia