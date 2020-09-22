Новый Kia Sorento: известны дата премьеры и начала продаж в России

Российское представительство Kia сообщило, когда состоится премьера новой генерации кроссовера Sorento: она пройдёт 5 октября 2020 года в формате онлайн. В этот же день компания огласит цены на новинку и откроет приём заказов.

Производство нового Kia Sorento уже стартовало на заводе "Автотор" в Калининграде. На российском предприятии выпускаются версии с бензиновым 2.5 MPI мощностью 180 л.с. и 6-ступенчатым "автоматом" и дизелем 2.2 литра на 199 сил, сагрегатированным с 8-скоростным преселективным "роботом". Привод - передний и полный.

Недавно в базе Росстандарта было опубликовано ОТТС на Sorento корейской сборки с бензиновым V6 мощностью 249 л.с., 8-диапазонной автоматической трансмиссией и системой полного привода.

Известно, что на старте продаж Kia Sorento предложат с 5- и 7-местным салоном.

Цена Kia Sorento Prime в настоящее время начинается от 2 124 900 рублей.