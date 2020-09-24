Владимир Путин поздравил региональных лидеров с победой на выборах. "Полагаю, настрой у вас у всех одинаковый - работать с предельной самоотдачей, на сто процентов вкалывать, добиваться реальных результатов, ощутимых для жителей регионов, которые вы возглавляете, служить людям, России", - заметил он. "Выборы прошли с высоким уровнем конкуренции", - констатировал президент. Были соблюдены все меры предосторожности в связи с коронавирусом, а трехдневный срок голосования позволил учесть мнение тех, кто не всегда добирался до избирательного участка. Итоги весьма убедительны, оценил Путин.

Перед страной стоят масштабные задачи - нацпроекты, достижение национальных целей развития. И действовать предстоит в нестандартной, сложной ситуации, сказал Путин, напомнив, что главы регионов наделены особыми полномочиями по обеспечению эпидемиологической безопасности. Наступила осень, и проблемы гриппа, ОРВИ, бытовых инфекций занимают очень серьезное место в работе. Не завершена и борьба с эпидемией коронавируса. И нельзя допустить, чтобы одна проблема наложилась на другую, предостерег он.

Нужно уделить особое внимание группам риска, разработать, исходя из ситуации в каждом регионе, программы, комплекс мер по сбережению людей старшего поколения и тех, кто входит в группы риска, в том числе и в связи с хроническими заболеваниями, поручил президент и призвал настроить системы здравоохранения в регионах так, чтобы обеспечить интересы граждан. С людьми нужно работать "очень аккуратно, спокойно, ненавязчиво", объясняя сложность ситуации, сказал он. Там, где можно, обращаться с просьбой соблюдать необходимые правила, в том числе и "масочный режим", указал Путин: "Конечно, это не всегда комфортно для людей, но болеть-то хуже". "Поэтому эту работу надо проводить последовательно, системно, аккуратно, но в высшей степени профессионально", - пояснил он.

Самое главное - надо всегда слышать людей. В ежедневном режиме, точно так же, как в период предвыборной кампании, быть с ними в открытом диалоге

"Во многих странах опять вводят жесткие ограничения, закрывают производства и так далее", - заметил президент. В России ситуация получше, но только потому, что своевременно и эффективно предпринимаются необходимые меры. "Стоит только расслабиться, и ситуация может кардинально поменяться", - предупредил Путин. "Не хотелось бы очень опять возвращаться к тем ограничительным мерам, которые мы вводили весной", - сказал он.

Поэтому обязательно нужно наращивать тестирование, соблюдать необременительные требования и вести диалог с людьми, подчеркнул президент, попросив, чтобы он не приобретал "жестких форм навязывания и последующего неприятия со стороны граждан тех мер, которые предлагаются".

"Но нельзя уводить эти проблемы на второй, на третий план - иначе они с новой силой полыхнут так, что нам мало не покажется, и это будет очень тяжелое испытание и для граждан, и для страны, и для нашей экономики", - заявил президент.

Важно продолжить восстановление нормального делового ритма, занятости, доходов людей, заявил Путин. Все это требует от глав регионов постоянного личного внимания и предельной мобилизации. Через сложный для экономики и социальной сферы этап Россия проходит гораздо мягче, чем многие другие страны, сравнил президент. Но назвал тревожным сигналом рост безработицы: до эпидемии она была 4,7 процента, а сейчас - 6,4.

Планы по реализации нацпроектов будут обсуждаться на президиуме Госсовета, анонсировал Путин, подчеркнув, что их суть, смысл и ключевые ориентиры остаются неизменными. "Все, о чем мы людям говорили, должно быть безусловно выполнено", - заявил он. Самое главное - слышать граждан в ежедневном режиме, получать "живой, не забюрократизированный отклик, обратную связь", не обижаться на критику, учитывать ее в работе, чувствовать потребности людей и действовать исходя из их запросов. "Только так власть, причем на всех уровнях, может быть по-настоящему эффективной", - убежден президент.

Между тем

Владимир Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира

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