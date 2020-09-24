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Рубрика: Власть

Вопреки пандемии

Владимир Путин поручил губернаторам разработать программы для защиты граждан из групп риска
Текст: Кира Латухина
Российская газета - Федеральный выпуск № 216(8270)
Регионы должны разработать программы по защите людей старшего поколения и граждан из групп риска в рамках борьбы с COVID-19. Об этом Владимир Путин заявил на видеовстрече с губернаторами, избранными в ходе прошедшего Единого дня голосования. В целом через период пандемии Россия проходит мягче, чем другие страны, отметил президент, но только потому, что меры предпринимаются эффективно и своевременно. Стоит только расслабиться, и ситуация может кардинально поменяться, предупредил он.
Президент призвал региональных лидеров работать с предельной самоотдачей, служить людям, России. Фото: Михаил Климентьев/ТАСС Президент призвал региональных лидеров работать с предельной самоотдачей, служить людям, России. Фото: Михаил Климентьев/ТАСС
Президент призвал региональных лидеров работать с предельной самоотдачей, служить людям, России. Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Владимир Путин поздравил региональных лидеров с победой на выборах. "Полагаю, настрой у вас у всех одинаковый - работать с предельной самоотдачей, на сто процентов вкалывать, добиваться реальных результатов, ощутимых для жителей регионов, которые вы возглавляете, служить людям, России", - заметил он. "Выборы прошли с высоким уровнем конкуренции", - констатировал президент. Были соблюдены все меры предосторожности в связи с коронавирусом, а трехдневный срок голосования позволил учесть мнение тех, кто не всегда добирался до избирательного участка. Итоги весьма убедительны, оценил Путин.

Фото: Федор Савинцев / ТАСС
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Перед страной стоят масштабные задачи - нацпроекты, достижение национальных целей развития. И действовать предстоит в нестандартной, сложной ситуации, сказал Путин, напомнив, что главы регионов наделены особыми полномочиями по обеспечению эпидемиологической безопасности. Наступила осень, и проблемы гриппа, ОРВИ, бытовых инфекций занимают очень серьезное место в работе. Не завершена и борьба с эпидемией коронавируса. И нельзя допустить, чтобы одна проблема наложилась на другую, предостерег он.

Нужно уделить особое внимание группам риска, разработать, исходя из ситуации в каждом регионе, программы, комплекс мер по сбережению людей старшего поколения и тех, кто входит в группы риска, в том числе и в связи с хроническими заболеваниями, поручил президент и призвал настроить системы здравоохранения в регионах так, чтобы обеспечить интересы граждан. С людьми нужно работать "очень аккуратно, спокойно, ненавязчиво", объясняя сложность ситуации, сказал он. Там, где можно, обращаться с просьбой соблюдать необходимые правила, в том числе и "масочный режим", указал Путин: "Конечно, это не всегда комфортно для людей, но болеть-то хуже". "Поэтому эту работу надо проводить последовательно, системно, аккуратно, но в высшей степени профессионально", - пояснил он.

Самое главное - надо всегда слышать людей. В ежедневном режиме, точно так же, как в период предвыборной кампании, быть с ними в открытом диалоге

"Во многих странах опять вводят жесткие ограничения, закрывают производства и так далее", - заметил президент. В России ситуация получше, но только потому, что своевременно и эффективно предпринимаются необходимые меры. "Стоит только расслабиться, и ситуация может кардинально поменяться", - предупредил Путин. "Не хотелось бы очень опять возвращаться к тем ограничительным мерам, которые мы вводили весной", - сказал он.

Поэтому обязательно нужно наращивать тестирование, соблюдать необременительные требования и вести диалог с людьми, подчеркнул президент, попросив, чтобы он не приобретал "жестких форм навязывания и последующего неприятия со стороны граждан тех мер, которые предлагаются".

Фото: РИА Новости
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"Но нельзя уводить эти проблемы на второй, на третий план - иначе они с новой силой полыхнут так, что нам мало не покажется, и это будет очень тяжелое испытание и для граждан, и для страны, и для нашей экономики", - заявил президент.

Важно продолжить восстановление нормального делового ритма, занятости, доходов людей, заявил Путин. Все это требует от глав регионов постоянного личного внимания и предельной мобилизации. Через сложный для экономики и социальной сферы этап Россия проходит гораздо мягче, чем многие другие страны, сравнил президент. Но назвал тревожным сигналом рост безработицы: до эпидемии она была 4,7 процента, а сейчас - 6,4.

Планы по реализации нацпроектов будут обсуждаться на президиуме Госсовета, анонсировал Путин, подчеркнув, что их суть, смысл и ключевые ориентиры остаются неизменными. "Все, о чем мы людям говорили, должно быть безусловно выполнено", - заявил он. Самое главное - слышать граждан в ежедневном режиме, получать "живой, не забюрократизированный отклик, обратную связь", не обижаться на критику, учитывать ее в работе, чувствовать потребности людей и действовать исходя из их запросов. "Только так власть, причем на всех уровнях, может быть по-настоящему эффективной", - убежден президент.

Между тем

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Президент России выдвинут на Нобелевскую премию мира в 2021 году. Заявка уже поступила в Нобелевский комитет в Осло, сообщил ее инициатор, писатель, академик Сергей Комков. "Совершенно разные люди выдвигаются на эту премию, и это инициатива тех, кто выступает с такими предложениями", - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Есть определенная процедура рассмотрения номинантов", - продолжил представитель Кремля. "Если решение будет принято - прекрасно. Если не будет - тоже ничего страшного", - заключил он.

Эксперты оценили общение президента с избранными главами регионов

Текст: Татьяна Замахина
Президент России Владимир Путин поздравил избранных глав регионов с победой на выборах, назвав эти результаты впечатляющими. Кроме того, он оценил конкурентный характер кампаний в регионах и поставил перед собеседниками ряд задач. Эксперты по просьбе "РГ" поделились наблюдениями об основных темах встречи.

Максим Григорьев, член Общественной палаты РФ, директор Института проблем демократии:

- В выборах участвовало большое количество партий и кандидатов - больше, чем в предыдущие годы в средним по тем же регионам. То есть кампании действительно были конкурентными. Тенденцией выборов стало уменьшение количества жалоб и нарушений (а от нас наблюдатели были на каждом участке). Кроме того, мы констатировали увеличение количества фейков.

Фото: RT на русском/youtube
Путин призвал глав регионов работать над нацпроектами

Отмечу, что все действующие губернаторы, а также врио были избраны или переизбраны в первом туре. Так что совершенно очевиден успех кадровой политики Кремля. Большую роль сыграла "школа губернаторов" - и это очень важно, что управленцы проходят специальную подготовку, которая позволяет им укрепить имеющиеся компетенции и получить дополнительные знания.

Александр Точенов, ответственный секретарь Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека:

- На встрече с избранными главами регионов президент обратил внимание на прошедшие выборы, в том числе их новеллы. Кампания прошла достаточно спокойно, а также качественнее, чем предыдущие - о чем говорит существенное снижение жалоб и обращений. К тому же, выборы стали удобнее из-за трехдневного голосования. Это же решение сделало процесс голосования безопаснее, если говорить о защите от коронавируса.

Стоит также отметить, что хорошо себя показала в плане влияния на результаты выборов так называемая "школа губернаторов". Пять выпускников школы - те, которые были врио губернаторов - были избраны гражданами.

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