Власти Москвы не будут усиливать проверки магазинов из-за мер по COVID-19

Столичные власти не планируют ужесточать проверки магазинов и торговых центров в части соблюдения "антиковидных" мер. Об этом сообщил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

По его словам, проверки в торговых точках столицы и так проходят каждый день. "Усиливать не будем, но будем продолжать проверочные действия", - сказал Немерюк агентству РИА Новости.

Ранее чиновник рассказал, что за нарушение масочного режима предприятиям торговли выписано уже более 15 тысяч штрафов. В частности, московский ЦУМ оштрафован более чем на миллион рублей.

Тем временем в городе выявляется все больше случаев заболевания COVID-19. В связи с этим мэр Москвы Сергей Собянин попросил горожан старше 65 лет оставаться дома, лишний раз не ходить в магазины и сократить контакты с людьми. А компаниям он рекомендовал по возможности отправить своих сотрудников на удаленку.