Аномально теплая погода установилась в нескольких регионах России

На севере России установилась аномально теплая погода. Температура воздуха выше нормы на 8-10 градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. По его словам, в других регионах страны картина похожая.

Все хорошо с погодой на севере Сибирского федерального округа, в Якутии и на Таймыре. Тепло и в центре европейской части России. Здесь температурная аномалия достигает 5 градусов. "Бабье лето" задержится в столичном регионе до первых дней октября.

Кстати, ранее синоптики обещали, что "бархатный сезон" на юге России в этом году будет длиться дольше. Прогноз оправдался, подчеркнули в Гидрометцентре.

Прохладная погода в ближайшие пять дней будет только на Урале, в Поволжье и на юге Западной Сибири. "Заморозки ожидаются в Челябинской области, в Удмуртии, Башкортостане", - цитирует Вильфанда РИА Новости.