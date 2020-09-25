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Рубрика: Общество

Шесть полезных привычек, помогающих похудеть

Текст: Рамиля Туктарова
Многочисленные исследования доказывают: те, кто придерживается полезных привычек, реже имеют проблемы с лишним весом. А правильный контроль над массой тела позволяет сохранять здоровье долгие годы.

Какие же это привычки?

1. Сохранять регулярную физическую активность

Аэробные нагрузки - отличный способ сжечь лишние калории. На подобные занятия (к ним относят, например, прогулки и езду на велосипеде) советуют отводить не менее 150 минут в неделю.

2. Отводить на сон достаточное количество часов

Сон играет важную роль в регуляции метаболизма и аппетита. Исследователи выяснили, что недостаток сна приводит к повышенной потребности в пище.

Как считают диетологи, для сжигания жира нормальный сон без хронического недосыпа намного важнее, чем даже усиленная тренировка или идеальный, сбалансированный рацион.

3. Не пропускать время завтрака

Завтраки помогают запускать процесс пищеварения и метаболизм. Замечено, что у людей, пропускающих завтрак, чаще возникает потребность в перекусе, за счет чего увеличивается дневная калорийность их рациона. При этом они больше налегают на печенье, шоколад и чипсы.

4. Пить достаточное количество простой воды

Она не содержит много калорий, и ее употребление помогает разгонять метаболизм. Диетологи рекомендуют с утра натощак выпивать стакан теплой воды.

5. Есть неторопливо и в тишине

Оказывается, звуки пережевывания пищи могут заметно влиять на то, сколько человек съедает. Люди, которых во время приема пищи ничто не отвлекает, больше фокусируются на еде и звуках пережевывания и меньше съедают. Поэтому телевизор или громкую музыку во время трапезы лучше отключать. Недаром говорят: "Когда я ем, я глух и нем".

Также у тех, кто размеренно потреблял пищу, отмечалось более низкое содержание грелина ("гормона голода") и высокое - "гормона сытости".

6. Не переедать, питаться дробно

Специалисты по питанию рекомендуют питаться часто (до 6 раз в день), но при этом небольшими порциями.

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