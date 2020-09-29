Три человека погибли в результате лесного пожара на севере Калифорнии

Три человека погибли на севере Калифорнии в результате лесного пожара, площадь которого достигла почти шести тысяч гектар. Местные власти приняли решение эвакуировать свыше тысячи человек в округе Шаста.

А в округах Сонома и Напа свои дома вынуждены были покинуть более 50 тысяч человек, жертв там удалось избежать. Еще 25 тысяч домов остались без электроснабжения. Всего на территории Калифорнии полыхают 27 крупных лесных пожаров, сообщает ТАСС.

Как ранее писала "Российская газета", дым от природных пожаров на западе США достиг не только восточного побережья страны, но и ряда государств северной Европы. Об этом свидетельствуют снимки, сделанные со спутников.