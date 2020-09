СМИ: У "Энолы Холмс" может появиться спин-офф про Шерлока

Netflix изучает возможность съемок спин-оффа "Энолы Холмс", экранизации первой книги американской писательницы Нэнси Спрингер с Милли Бобби Браун и Генри Кавиллом в главных ролях. Об этом сообщает We Got This Covered.

Ни актеры, ни стриминговый сервис на данный момент не подтвердили правдивость этих сообщений, однако, учитывая благосклонное отношение зрителей к проекту, такой шаг представляется весьма правдоподобным.

При этом, по слухам, предполагается создание спин-оффа, главным героем которого станет сам Шерлок Холмс в исполнении Генри Кавилла.

Ранее Милли Бобби Браун сообщила о том, что очень хочет продолжить выступать в роли строптивой младшей сестры Шерлока.

Общую благостность, однако, портит иск наследников Артура Конан Дойля против Netflix и съемочной команды, вызванный якобы использованием образа "более человечного" Шерлока Холмса, который характерен для более поздних произведений писателя, все еще защищенных авторским правом.

Генри Кавилл, который перед выходом фильма пытался предупредить острую дискуссию о собственной трактовке образа великого детектива, указав на то, что Шерлок Холмс в данной работе - лишь персонаж второго плана, высказал свои соображения насчет судебной тяжбы в интервью журналу GQ: он уже ничему не удивляется, при работе над ролями все сталкивались с теми образами, прописанными в сценарии.

Ситуация и в самом деле интересная, так как Кавилл, успешно, хотя и несколько карикатурно дополнив мозаику интерпретаций Холмса актерами, снова популяризировал произведения Конан Дойля, при этом став одним из нарушителей интеллектуальных прав.