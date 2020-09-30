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СМИ: У "Энолы Холмс" может появиться спин-офф про Шерлока

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    30.09.2020, 18:49
Текст:   Юлия Авакова
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Netflix изучает возможность съемок спин-оффа "Энолы Холмс", экранизации первой книги американской писательницы Нэнси Спрингер с Милли Бобби Браун и Генри Кавиллом в главных ролях. Об этом сообщает We Got This Covered.

Фото: instagram.com/ rickygervais
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Ни актеры, ни стриминговый сервис на данный момент не подтвердили правдивость этих сообщений, однако, учитывая благосклонное отношение зрителей к проекту, такой шаг представляется весьма правдоподобным.

При этом, по слухам, предполагается создание спин-оффа, главным героем которого станет сам Шерлок Холмс в исполнении Генри Кавилла.

Ранее Милли Бобби Браун сообщила о том, что очень хочет продолжить выступать в роли строптивой младшей сестры Шерлока.

Общую благостность, однако, портит иск наследников Артура Конан Дойля против Netflix и съемочной команды, вызванный якобы использованием образа "более человечного" Шерлока Холмса, который характерен для более поздних произведений писателя, все еще защищенных авторским правом.

Фото: twitter.com/ VanityFair
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Генри Кавилл, который перед выходом фильма пытался предупредить острую дискуссию о собственной трактовке образа великого детектива, указав на то, что Шерлок Холмс в данной работе - лишь персонаж второго плана, высказал свои соображения насчет судебной тяжбы в интервью журналу GQ: он уже ничему не удивляется, при работе над ролями все сталкивались с теми образами, прописанными в сценарии.

Ситуация и в самом деле интересная, так как Кавилл, успешно, хотя и несколько карикатурно дополнив мозаику интерпретаций Холмса актерами, снова популяризировал произведения Конан Дойля, при этом став одним из нарушителей интеллектуальных прав.

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