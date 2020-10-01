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01.10.2020 04:45
Рубрика: Спорт

Стали известны все участники группового этапа Лиги чемпионов

Текст: Артур Нанян
Накануне определились последние участники группового этапа Лиги чемпионов сезона 2020/21. Ими стали "Краснодар", датский "Мидтьюлланн" и австрийский "Ред Булл Зальцбург".
Фото: REUTERS/ALEXANDROS AVRAMIDIS Фото: REUTERS/ALEXANDROS AVRAMIDIS
Фото: REUTERS/ALEXANDROS AVRAMIDIS

Отметим, что впервые в истории Россия будет представлена в основной сетке главного еврокубка сразу тремя командами. И если краснодарцам пришлось добывать путевку через квалификацию, то чемпион и вице-чемпион нашей страны попали туда напрямую. Речь о питерском "Зените" и столичном "Локомотиве" соответственно.

Фото: iStock
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Наибольшее представительство в Лиге чемпионов у Испании, Англии, Италии и Германии - по четыре клуба. От Примеры в турнир пробились "Реал", "Барселона", "Атлетико" и "Севилья", Премьер-лиги - "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Челси" и "Манчестер Юнайтед", серии А - "Ювентус", "Интер", "Лацио" и "Аталанта", Бундеслиги - "Бавария", дортмундская "Боруссия", "РБ Лейпциг" и менхенгладбахская "Боруссия".

По три команды делегировали Россия и Франция ("Пари Сен-Жермен", "Марсель" и "Ренн"), две - Украина ("Шахтер" и киевское "Динамо"). По одной - Португалия ("Порту"), Бельгия ("Брюгге"), Турция ("Истанбул Башакшехир"), Нидерланды ("Аякс"), Австрия ("Ред Булл Зальцбург"), Венгрия ("Ференцварош"), Дания ("Мидтьюлланн") и Греция ("Олимпиакос").

Жеребьевка группового этапа состоится первого октября в Женеве. Перед ней все 32 клуба будут разбиты на четыре корзины. По регламенту в одной группе не встретятся представители одной страны, также будут разведены представители России и Украины.

Матчи группового этапа Лиги чемпионов будут сыграны в промежутке с 20 октября по 9 декабря. Жеребьевка 1/8 финала запланирована на 14 декабря, а игры этой стадии пройдут с 16 февраля по 17 марта 2021 года. Жеребьевка четвертьфинала и полуфинала пройдут 19 марта. Четвертьфинальные поединки состоятся в промежутке с 6 по 14 апреля, полуфинальные - с 27 апреля по 5 мая. Финальный матч 29 мая примет Стамбул.

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