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02.10.2020 16:10
Рубрика: Российский автопром

Какие УАЗы нужны россиянам. Результаты опроса оказались неожиданными

Текст: Валерий Карташов
Фото: Пресс-служба УАЗа Фото: Пресс-служба УАЗа
Фото: Пресс-служба УАЗа

Сегодня в модельный ряд Ульяновского автозавода входит внедорожники "Патриот", "Пикап", грузовичок "Профи", древние "Хантер" и "Буханка".

Фото: www.automobile.it/
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"Российская газета" совместно с RCI News организовала в соцсети "ВКонтакте" опрос на тему новых автомобилей УАЗ. Вопрос был сформулирован следующим образом: какие УАЗы вы бы хотели видеть в модельной линейке марки?

На момент написания данной публикации в нём приняло участие 1 355 человек. У читателей была возможность проголосовать только за один вариант.

Удивительно, но на первом месте оказался минивэн (41,7%). Второе место занял кроссовер (26,2%). Далее следуют новые "Патриот" (17,86%) и "Пикап" (7,23%). Остальные пользователи затруднились дать какой-либо ответ (7,01%).

Неожиданные результаты опроса говорят о том, что отечественному производителю в гамме не хватает современного минивэна и полноприводного кроссовера.

В 2005 году УАЗ показывал минивэн -3165М с полукапотной компоновкой кузова, но завод посчитал проект экономически нецелесообразным.

Фото: Пресс-служба УАЗа.
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Что касается кроссовера, то работы над УАЗом с несущим кузовом начались ещё в конце 2014 года. Проект с индексом -3170 периодически "замораживают". Однако его пока рано хоронить.

Отметим, УАЗ разрабатывает на платформе глубоко рестайлингового "Патриота" модели с кузовами пикап, монокэб и фургончик. Сам внедорожник увидит свет в конце 2021 года или в начале 2022 года.

#УАЗ