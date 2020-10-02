Новый Kia Rio X-Line можно будет продавать в октябре

Kia получила одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на обновлённую версию кросс-хэтчбека Rio X-Line. Документ вступает в силу 15 октября этого года и позволяет начать серийное производство автомобиля и его продажи.

Kia обновила седан Rio в начале осени этого года: автомобиль получил новую внешность, улучшенную шумоизоляцию, пересмотренные комплектации и опции, которых не было ранее: дистанционный запуск с активацией предустановок "тёплых опций", мультимедийную систему с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. "Пятидверка" обновится по такому же сценарию: "РГ" публиковала первые изображения новинки.

Линейка двигателей изменений, как и в случае с седаном, не претерпит, в неё войдут бензиновые "атмосферники" объёмом 1.4 и 1.6 литра мощностью 100 и 123 л.с. Коробки передач - 6-ступенчатые "механика" и "автомат".

После обновления седан Kia Rio подорожал на 5 000 - 50 000 рублей в зависимости от комплектации, цены на модель стартуют от 814 900 рублей.

Купить актуальную версию Kia Rio X-Line можно от 929 900 рублей. Старту продаж обновлённого хэтчбека может помешать судебный иск ростовского бизнесмена, владеющего товарным знаком "XLine", к компании Kia: он требует приостановить продажи и выплатить ему компенсацию 90.9 миллиарда рублей.