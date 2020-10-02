Новый Kia Sorento может получить версию GT Line

Компания Kia распространила в соцсетях бренда тизер, который сообщает, что в скором времени линейка моделей в исполнении GT Line будет расширена.

Речь пока идёт о европейском рынке, где пакет GT Line доступен для Picanto, Rio, Ceed, Sportage, Stinger. Соответственно, в списке нет только нескольких моделей: кроссоверов Stonic, XCeed и Sorento нового поколения.

Наиболее вероятными кандидатурами на примерку спортивного обвеса и красной прострочки являются недавно обновлённый Stonic и Sorento.

Новый Kia Sorento недавно был презентован с пакетом офф-роад аксессуаров X-Line, но пока эта версия будет доступна только на рынке США.

Новая генерация Kia Sorento через несколько дней будет представлена в России. Список моторов и коробок передач уже известен.