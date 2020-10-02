В Краснодаре еще дважды прооперируют девочку с "маской Бэтмена"

Девочке с "маской Бэтмена" - Луне Феннер - еще как минимум дважды проведут операции в Краснодаре, для того чтобы полностью удалить невус (родимое пятно) с лица. Об этом в разговоре с корреспондентом "РГ" рассказал исполнительный директор лазерной клиники, где проходит лечение ребенок, Андрей Алексуткин.

"Когда СМИ пишут о лечении и операциях Луны Феннер, то обычно обращают внимание только непосредственно на оперативное вмешательство по удалению невуса, - сказал Андрей Алексуткин. - Однако после того как операция сделана, проводится еще большая работа по реабилитации, регенерации тканей и удалению рубцов, которые остаются после операции".

Исполнительный директор клиники обратил внимание, что на реабилитацию и удаление послеоперационных рубцов "уходит порядка еще двух месяцев".

"В этот раз у Луны удаляли невус на левой щеке. Теперь после регенерации тканей там будут убираться рубцы, - уточнил Андрей Алексуткин. - Все процедуры завершатся к середине декабря. После этого Луна и ее мама хотят вернуться в США отпраздновать Рождество в кругу семьи. И затем они вернутся в Краснодар уже в следующем году для того, чтобы завершить курс операций. Будет проведено как минимум еще два медицинских вмешательства по удалению невуса".

Исполнительный директор клиники также уточнил, что девочка и ее мама чувствуют себя хорошо.

Как ранее уже писала "РГ", Луне Феннер несколько дней назад провели операцию. До этого вмешательство переносили из-за поднявшейся внезапно у девочки температуры.

Первую операцию Луне Феннер сделали в октябре 2019 года, затем лечение продолжили весной этого года. И вот теперь была проведена еще одна операция.