В анализах потерявших сознание псковских школьников не нашли отклонений

Обследование 14 учеников школы №7 города Великие Луки не выявило никаких посторонних веществ, сообщил на своей странице в Instagram губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Напомним, несколько детей потеряли сознание на торжественной линейке, другие почувствовали сильное головокружение и тошноту.

Сейчас дети находятся в местной больнице. Они сдали анализы крови и мочи.

Также ранее было установлено, что дети точно не употребляли никаких запрещенных веществ. Кроме того, санитарные врачи не выявили никаких отклонений в пробах воды и воздуха.

Таким образом спустя более чем сутки после ЧП причины случившегося неизвестны.

Следственный комитет и прокуратура проводят проверки, на месте работают сотрудники регионального управления Роспотребнадзора. Рассматриваются все версии, в том числе и самые неожиданные.