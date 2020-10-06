В Псковской области возбуждено дело по факту ЧП на школьной линейке

Следственный комитет по Псковской области возбудил уголовное дело по факту происшествия в школе номер 7 города Великие Луки, где школьники потеряли сознание во время торжественной линейки.

Как сообщает СК по Псковской области, расследование ведется в рамках статьи "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Подозреваемых пока нет, более того, до сих пор нет ясности, что же спровоцировало ухудшение состояния детей.

Напомним, трое детей упали в обморок, еще десять почувствовали тошноту, озноб, головную боль. Их сразу госпитализировали. Еще один ребенок попал в больницу накануне вечером, ему стало плохо дома, когда он вернулся с линейки.

При госпитализации врачи указали предварительный диагноз: "отравление неустановленным веществом". Но никаких посторонних веществ в анализах, которые сдали дети, обнаружено не было. Оказались в норме и пробы воды и воздуха, которые были взяты в школе. Сейчас, как говорят в СК по Псковской области, рассматриваются все версии случившегося, даже самые необычные.