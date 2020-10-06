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06.10.2020 21:16
Рубрика: Происшествия

В Псковской области возбуждено дело по факту ЧП на школьной линейке

Текст: Вера Черенева (Псковская область )

Следственный комитет по Псковской области возбудил уголовное дело по факту происшествия в школе номер 7 города Великие Луки, где школьники потеряли сознание во время торжественной линейки.

Фото: iStock
Псковские власти исключили отравление наркотиками упавших в обморок детей

Как сообщает СК по Псковской области, расследование ведется в рамках статьи "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Подозреваемых пока нет, более того, до сих пор нет ясности, что же спровоцировало ухудшение состояния детей.

Напомним, трое детей упали в обморок, еще десять почувствовали тошноту, озноб, головную боль. Их сразу госпитализировали. Еще один ребенок попал в больницу накануне вечером, ему стало плохо дома, когда он вернулся с линейки.

При госпитализации врачи указали предварительный диагноз: "отравление неустановленным веществом". Но никаких посторонних веществ в анализах, которые сдали дети, обнаружено не было. Оказались в норме и пробы воды и воздуха, которые были взяты в школе. Сейчас, как говорят в СК по Псковской области, рассматриваются все версии случившегося, даже самые необычные.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Псковская область

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