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07.10.2020 14:48
Рубрика: Происшествия

Власти Великих Лук назвали версию массового обморока в школе

Текст: Вера Черенева (Псковская область)

Начальник управления образования администрации Великих Лук Татьяна Лозницкая озвучила неожиданную версию причин ЧП в школе №7, где трое детей потеряли сознание на линейке, еще нескольким потребовалась помощь врачей.

Как сообщает администрация Великих Лук со ссылкой на чиновницу, дети могли переволноваться.

В Псковской области возбуждено дело по факту ЧП на школьной линейке

- Мероприятие было торжественным, звучали речи патриотической и нравственной направленности, особенная музыка. Это было серьёзное, волнительное мероприятие. При таких обстоятельствах один ребёнок мог почувствовать недомогание, и уже рядом с ним стоящий ученик отнесся к своему самочувствию внимательнее, чем обычно, - отметила Лозницкая и обратила внимание на то, что сами педагоги на линейке спрашивали у детей хорошо ли они себя чувствуют.

"А после такого вопроса все невольно начинают задумываться о своем самочувствии. И уже кажется, что особенное, взволнованное состояние - не от торжественности момента, а от плохого самочувствия", - высказала версию чиновница, которая, к слову, была на той самой линейке, после которой в местную больницу госпитализировали 13 детей, а вечером в палату доставили еще одного ребенка, ему стало плохо дома.

Врачи проверили воздух и воду в псковской школе, где пострадали дети

Прошло уже больше двух суток, но ясности по этой ситуации до сих пор нет. В частности, если вначале детей госпитализировали с подозрением на отравление неизвестным веществом, то впоследствии эта версия фактически была опровергнута результатами экспертиз. Выяснилось, что никаких посторонних веществ в организмах детей нет, вода и воздух в школе также оказались абсолютно безопасными.

Сейчас дети по-прежнему находятся в больнице, все чувствуют себя хорошо, но учеников не выписывают, поскольку врачи все-таки пытаются установить, что произошло со школьниками и может ли это повториться.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Псковская область

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