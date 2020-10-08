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Алексей Учитель назвал дату премьеры "Цоя"

Новости
    08.10.2020, 14:58
Текст:   Айгуль Бакирова

Премьера фильма "Цой" состоится в ноябре этого года, сообщает ТАСС со ссылкой на режиссера картины Алексея Учителя.

Фото: kinopoisk.ru
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Точная дата выхода ленты пока не сообщается, однако она будет оглашена в ближайшее время.

Остается надеяться, что это будет окончательная дата премьеры, до этого релиз картины переносился уже дважды.

Главный сюжет фильма развернётся вокруг водителя автобуса "Икарус", столкновение с которым оказалось для культового музыканта фатальным.

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
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В ролях: Евгений Цыганов, Паулина Андреева, Марьяна Спивак, Игорь Верник и др.

Трейлер картины можно посмотреть здесь.

Ранее сын музыканта заявил, что будет добиваться запрета фильма.

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