Алексей Учитель назвал дату премьеры "Цоя"

Премьера фильма "Цой" состоится в ноябре этого года, сообщает ТАСС со ссылкой на режиссера картины Алексея Учителя.

Точная дата выхода ленты пока не сообщается, однако она будет оглашена в ближайшее время.

Остается надеяться, что это будет окончательная дата премьеры, до этого релиз картины переносился уже дважды.

Главный сюжет фильма развернётся вокруг водителя автобуса "Икарус", столкновение с которым оказалось для культового музыканта фатальным.

В ролях: Евгений Цыганов, Паулина Андреева, Марьяна Спивак, Игорь Верник и др.

Трейлер картины можно посмотреть здесь.

Ранее сын музыканта заявил, что будет добиваться запрета фильма.