Алексей Учитель назвал дату премьеры "Цоя"

Премьера фильма "Цой" состоится в ноябре этого года, сообщает ТАСС со ссылкой на режиссера картины Алексея Учителя.
Точная дата выхода ленты пока не сообщается, однако она будет оглашена в ближайшее время.
Остается надеяться, что это будет окончательная дата премьеры, до этого релиз картины переносился уже дважды.
Главный сюжет фильма развернётся вокруг водителя автобуса "Икарус", столкновение с которым оказалось для культового музыканта фатальным.
В ролях: Евгений Цыганов, Паулина Андреева, Марьяна Спивак, Игорь Верник и др.
Трейлер картины можно посмотреть здесь.
Ранее сын музыканта заявил, что будет добиваться запрета фильма.