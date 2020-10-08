В следующем году вступают в силу предусмотренные Парижским соглашением о климате регулирующие меры по снижению содержания парниковых газов в атмосфере. В России пилотным регионом, своего рода площадкой для апробации и запуска лучших отечественных и мировых решений в этой сфере готова стать Сахалинская область. С таким предложением на полях Дальневосточного энергетического форума выступил губернатор Валерий Лимаренко.

- Сахалинская область - островной регион, и он мог бы быть территорией опережающего устойчивого развития с низкими выбросами парниковых газов, - сказал глава области. - При поддержке администрации президента и правительства Российской Федерации мы уже начали подготовку федерального закона "О проведении эксперимента в Сахалинской области по регулированию выбросов парниковых газов и обращению углеродных единиц". Таким образом, разрабатывается документ, который поможет создать необходимые условия для внедрения технологий, направленных на сокращение выделения парниковых газов.

Главное направление удара в борьбе с выбросами - это перевод генерирующих мощностей с угля и дизельного топлива на трубный и сжиженный природный газ. За пять ближайших лет власти региона намерены завершить полную газификацию островов и перевести половину автотранспорта, который остается одним из основных загрязнителей окружающей среды на территории области, на газомоторное топливо. К слову, на долю авто приходится 41 процент суммарного выброса всех загрязняющих веществ в атмосферный воздух, а в Южно-Сахалинске - 90 процентов.

- В частности, мы приняли решение запретить покупку автомобилей на бензине или дизтопливе за бюджетные средства, - поделился Валерий Лимаренко. - А жители области могут переоборудовать свою машину бесплатно. Кроме того, мы в два раза снизили транспортный налог для автотранспорта на газе.

Еще один шаг для перехода на чистую, безуглеродную энергетику - широкое использование в качестве топлива водорода.

- Технологии выделения водорода существуют уже более века. Мы знаем, насколько он полезен и насколько опасен. Но на настоящий момент, в свете современного понимания окружающего нас мира водород - это абсолютное топливо. Вопрос только в том, как его приручить и каким образом поставить на службу людям за разумные деньги, - подчеркнул помощник руководителя администрации президента РФ Кирилл Молодцов. - Извлечение водорода что из природного газа, что из воды изучено и технологически понятно. И бизнес готов этим заниматься, если, повторю, это будет обоснованно с точки зрения затрат. Не хотелось бы, чтобы эта очень полезная инициатива, которая может быть драйвером очередного этапа развития экономики, принизила роль нефтяных и газовых компаний. И в этой связи необходимо найти правильное соотношение интересов науки, бизнеса и регулятора. Поэтому водородом будем заниматься. Для этого уже создана рабочая группа под эгидой минэнерго России.

Одна из перспективных сфер применения водородного топлива - автомобильный и железнодорожный транспорт.

- Меня поразило, что на Сахалине нет электрифицированных железнодорожных путей, - не скрывает удивления президент Российской академии наук Александр Сергеев. И тут же ставит вопрос: - А нужно ли их электрифицировать на острове? Уже есть опыт применения локомотивов на водороде для пассажирского железнодорожного сообщения. В последние лет пять-десять лет достигнут очень большой прогресс в плане безопасности использования водородных двигателей.

На настоящий момент водород - это абсолютное топливо. Вопрос в том, как его приручить и каким образом поставить на службу людям за разумные деньги

В Германии, в федеральной земле Нижняя Саксония запущен первый в мире поезд на водородных топливных элементах. Электричка Coradia iLint получает энергию не из воздушной контактной сети, а из источника в самом поезде. На крыше установлена цистерна с водородом и топливный элемент (или ячейка). В нем водород соединяется с кислородом, вследствие чего возникает ток. В результате электрохимической реакции в окружающую среду выделяется только вода. Выбросов вредных веществ в атмосферу, в отличие от дизельных тепловозов, - ноль. Максимальная скорость Coradia iLint - 140 километров в час. Дальность поездки на одной заправке - до 1000 километров.

По этому пути намерена двигаться и Сахалинская область. Год назад в ходе V Восточного экономического форума власти региона подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по проекту организации железнодорожного сообщения с применением поездов на водородных топливных элементах с ОАО "РЖД", "Росатомом" и группой "Трансмашхолдинг". При этом машиностроители планируют организовать производство поездов на водородной тяге, "Росатому" отведена роль потенциального поставщика водорода с использованием мощностей российских АЭС.

- Пилотным полигоном для отработки организации железнодорожного сообщения с применением поездов на водородных топливных элементах и систем обеспечения их эксплуатации, а также создания центра компетенций в данной области и сотрудничества с потенциальными зарубежными партнерами может стать инфраструктура острова Сахалин, - считают в РЖД.

По словам Валерия Лимаренко, руководство области вместе с партнерами также изучает возможности применения водородных технологий и в других секторах экономики региона. Присматриваются к опыту Японии, где водород начали использовать на автомобильном транспорте.

- Близость Японии открывает и дополнительные экспортные возможности. И если на­учиться на Сахалине вырабатывать и транспортировать водород, это будет грандиозный проект для всего восточного экономического сотрудничества. При создании экспортных производств водорода и цепочек их поставок на рынки соседних стран следует опираться на прежний опыт, ведь в свое время на острове появилась индустрия освоения шельфовых месторождений, производства СПГ и его отправки на мировой рынок, - добавил Александр Сергеев. - Крупные компании, которые занимаются традиционной энергетикой, конечно, проявят интерес и к водородным технологиям. Для них это не будет квантовый переход во что-то совсем новое - напротив, с использованием уже имеющегося потенциала технологических приемов действующие игроки рынка смогут дать предложения в отношении водородной энергетики. Водород вызывает очень большой интерес как чистое топливо, и вдвойне важно, что именно Сахалинская область - в первых рядах тех, кто поднимает эту тему. Сахалин - сам по себе экологически чистый, "зеленый" регион страны, таким его и нужно сохранять. И именно водородная энергетика может обеспечить решение этой задачи.

Кстати

Правительство Сахалинской области совместно с Министерством науки и высшего образования Российской Федерации и Институтом глобального климата и экологии имени академика М.Ю. Израэля планирует создать на базе Сахалинского государственного университета климатический центр. Это позволит обеспечить научное, методическое и консультационное сопровождение климатических проектов, подготовить нужные кадры и накапливать новые уникальные компетенции.