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09.10.2020 17:23
Рубрика: Происшествия

Дело против задержавших Голунова экс-полицейских передано в Генпрокуратуру

Текст: Юрий Гаврилов

В пятницу адвокат Ивана Голунова сообщил, что уголовное дело в отношении бывших полицейских, задержавших журналиста летом прошлого года, передано в Генпрокуратуру РФ. Защитник уточнил, что теперь надзорному ведомству предстоит утвердить обвинительное заключение. После чего дело передадут для рассмотрения в суд.

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Напомним, что 6 июня 2019 года Ивана Голунова задержали в Москве. Ему инкриминировали сбыт наркотиков. Сам журналист эти обвинения категорически отрицал. В его поддержку началась общественная кампания. Она заставила правоохранителей более тщательно изучить обстоятельства задержания Голунова. По результатам проверки 11 июня его освободили. Все обвинения с журналиста сняли. А после разбирательств из МВД уволили пять полицейских. Среди них были участники задержания Голунова и начальник УВД по Западному административному округу Москвы Андрей Пучков.

В конце прошлого года по факту задержания журналиста было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции. Голунова признали потерпевшим по этому делу.

Но на этом история не закончилась. Позже стало известно, что обвиняемые бывшие полицейские и их защита явно затягивают ознакомление с 24-томным уголовным делом. К такому выводу пришло следствие и обратилось с жалобой в Басманный суд Москвы. Там с доводами следствия частично согласились и постановили ограничить срок изучения материалов до 5 октября 2020 года.

Процедура, судя по всему, несколько дней назад завершилась. Теперь в этом уголовном деле свое слово скажет Генпрокуратура РФ. А затем будет вердикт суда.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Генпрокуратура

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