Жалобы на приговор Михаилу Ефремову суд рассмотрит 20 октября

Жалобы самого осужденного и его адвокатов будут рассмотрены во вторник 20 октября в 11.00. Об этом в пятницу сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

По ее словам, Ефремова планируется привезти на это судебное заседание. Правда, все будет зависеть от дальнейшей обстановки с COVID-19.

Артиста признали виновным в смертельном ДТП на Садовом кольце возле здания МИД России, в котором погиб курьер по доставке морепродуктов Сергей Захаров. В ходе расследования было установлено, что в момент аварии Михаил Ефремов находился за рулем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Суд в итоге назначил Ефремову 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор сначала оспорил его бывший адвокат Эльман Пашаев, затем новые защитники, а после и сам актер.

Ефремов в апелляционной жалобе указывает, что искренне раскаивается, выплатил компенсацию за моральный вред одному из потерпевших, кроме того признает себя виновным. В связи с этим он просит смягчить приговор. Его прошлое поведение на судебном процессе Ефремов объяснил давлением адвоката Эльмана Пашаева (был лишен адвокатского статуса за свои действия в ходе этого процесса).

Вместе с тем жалобы на приговор в Мосгорсуд успели подать Пашаев и его коллега Елизавета Шаргородская, затем это же сделали новые адвокаты актера Владимир Васильев и Петр Хархорин. Кроме того, приговор обжаловали гражданская жена погибшего курьера Сергея Захарова и компания, которой принадлежала разбитая в ДТП машина.

В настоящее время актер содержится в СИЗО номер 5.

Напомним, резонансное ДТП произошло вечером 8 июня этого года у дома 3 на Смоленской площади. Актер Михаил Ефремов на большой скорости на внедорожнике выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada, которым управлял 57-летний курьер фирмы по доставке морепродуктов Сергей Захаров. Мужчина на следующее утро скончался в больнице от полученных в аварии ранений.